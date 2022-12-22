https://ria.ru/20221222/retro-match-1840345766.html

"Байкал-Энергия" сыграет со сборной России в форме времен СССР

"Байкал-Энергия" сыграет со сборной России в форме времен СССР - РИА Новости, 22.12.2022

"Байкал-Энергия" сыграет со сборной России в форме времен СССР

Российский энергохолдинг Эн+ организует 25 декабря в Иркутске ретро-матч по хоккею с мячом на открытом стадионе "Труд", где сборная России сыграет в форме... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:59

2022-12-22T16:59

2022-12-22T16:59

новый курс

иркутск

спорт

хоккей с мячом

эн+ (en+ group)

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МОСКВА, 22 дек – РИА новости. Российский энергохолдинг Эн+ организует 25 декабря в Иркутске ретро-матч по хоккею с мячом на открытом стадионе "Труд", где сборная России сыграет в форме сборной СССР против "Байкал-Энергии" в форме "Локомотива" 1980-х годов, сообщает пресс-служба холдинга.Компания Эн+ на протяжение 18 лет является генеральным спонсором хоккейного клуба "Байкал-Энергия"."Главной особенностью матча станет экипировка хоккеистов "Байкал-Энергии" и национальной сборной России по хоккею с мячом. Уже разработана и отшита ретро-форма, соответствующая оригиналу Сборной СССР и "Локомотива" 1980-х годов. На стадионе будет воссоздана атмосфера 1980-х годов – выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет, полевая кухня. Особую атмосферу мероприятия создаст знаменитый ведущий Александр Русаков", - говорится в сообщении.Игра начнется в 13:00, вход свободный.Новогодние игры "Энергия", проведение которых стало возможно благодаря совместной работе с Федерацией хоккея с мячом России, в первую очередь, направлены на популяризацию спорта. Ретро-матчем мы постарались вызвать максимально возможный интерес болельщиков, для которых хоккей с мячом – это спорт с иркутской историей, отметил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.Это уже второй ретро-матч по хоккею с мячом, который организовывает Эн+. В феврале 2020 года на стадионе "Труд" в рамках регулярного чемпионата суперлиги "Байкал-Энергия", перевоплощённая в "Сибскану", встречалась с архангельским "Водником". Игра собрала более 7 тысяч зрителей и завершилась ничьей.Кроме того, холдинг помогает "Байкал-Энергии" построить полноценную систему подготовки спортивного резерва для профессиональной команды. Сейчас на базе "Центра развития спорта" Иркутска формируется пять детских команд в возрастной группе 12-17 лет. Уделяется внимание и начальной подготовке: на девяти дворовых кортах под эгидой клуба проходят занятия для детей 4-16 лет.

https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, спорт, хоккей с мячом, эн+ (en+ group)