https://ria.ru/20221222/remont-1840501215.html

Ракова: более 20 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве

Ракова: более 20 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве - РИА Новости, 22.12.2022

Ракова: более 20 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве

Более 20 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве за 2022 год, все запланированные работы завершены, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:44

2022-12-22T12:44

2022-12-22T12:44

москва

анастасия ракова

дети

ремонт

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 20 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве за 2022 год, все запланированные работы завершены, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодня ремонт во всех запланированных объектах завершен. В этом году по новому стандарту отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт площадью около 3 тысяч квадратных метров. Обновленные пункты получили жители 18 районов Москвы", - рассказала Ракова.Она отметила, что в ходе ремонта во всех помещениях выполнили современную внутреннюю отделку в той же стилистике, что и детские поликлиники, отремонтированные по новому стандарту, установили новые окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, удобную мебель для посетителей и сотрудников, узнаваемые вывески."Проект не завершается, будем реализовывать его поэтапно: в следующем году модернизация городских молочно-раздаточных пунктов будет продолжена", - добавила Ракова.В молочно-раздаточных пунктах Москвы бесплатное питание предоставляется беременным женщинам, детям младше трех лет (а также кормящим матерям детей до шести месяцев), детям из многодетных семей, не достигшим семилетнего возраста, детям младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям с инвалидностью. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты.

https://ria.ru/20221216/moskva-1839056597.html

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Артем Смирнов

москва, анастасия ракова , дети, ремонт