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В Кремле заявили, что чиновники продолжат посещать новые регионы
В Кремле заявили, что чиновники продолжат посещать новые регионы - РИА Новости, 22.12.2022
В Кремле заявили, что чиновники продолжат посещать новые регионы
Чиновники посещают и будут посещать ДНР и ЛНР, несмотря на риски, они обязаны туда ездить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:46
2022-12-22T12:46
2022-12-22T12:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
россия
дмитрий рогозин
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Чиновники посещают и будут посещать ДНР и ЛНР, несмотря на риски, они обязаны туда ездить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о рисках, связанных с поездками российских чиновников в новые регионы.Он также отметил, что в новые регионы ездят и добровольцы, работу которых неоднократно очень высоко оценивал президент. Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни. "Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, - выполнять их миссию", - добавил Песков.Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину, угрозы его жизни нет, сообщил ранее РИА новости его помощник.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, россия, дмитрий рогозин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 22.12.2022 (обновлено: 12:54 22.12.2022)
В Кремле заявили, что чиновники продолжат посещать новые регионы
Песков заявил, что чиновники обязаны посещать новые регионы, несмотря на риски
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Чиновники посещают и будут посещать ДНР и ЛНР, несмотря на риски, они обязаны туда ездить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о рисках, связанных с поездками российских чиновников в новые регионы.
Он также отметил, что в новые регионы ездят и добровольцы, работу которых неоднократно очень высоко оценивал президент. Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни. "Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, - выполнять их миссию", - добавил Песков.
Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин
, попала под обстрел в Донецке
, экс-глава "Роскосмоса
" получил ранение в спину, угрозы его жизни нет, сообщил ранее РИА новости его помощник.