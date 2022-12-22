https://ria.ru/20221222/raskol-1840454315.html

Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт

Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт - РИА Новости, 22.12.2022

Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт

Визит Владимира Зеленского в США в очередной раз показал нарастание раскола внутри американского общества и политических элит, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:51

2022-12-22T10:51

2022-12-22T10:57

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США в очередной раз показал нарастание раскола внутри американского общества и политических элит, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ доктор политических наук Максим Братерский. "В комментариях и пропаганде республиканцев видно, как растет антибайденовская риторика, и визит Зеленского использовался для усиления его критики. Не надо думать, что в США растет число людей, имеющих принципиально другую точку зрения на конфликт на Украине, но нарастающий внутриамериканский раскол увеличивается, а Киев используется как пункт для взаимных обвинений", - сказал Братерский. По его словам, военная помощь, которую Вашингтон передает Киеву, невелика и не самого хорошего качества, она не выглядит стратегически важной. "Почему здесь такие спекуляции - трудно сказать, это может быть как законодательный процесс, так и колебания Вашингтона по поводу необходимости помощи Киеву", - добавил эксперт. Для внутренней политики США визит Владимира Зеленского стал фактором более ярким, чем для внешней, и использовался для давления на американского президента, уточнил Братерский. "Обвинения стандартные, но республиканцы давят все сильнее: за то, что Байден из и так ослабевшей экономики штатов выводит деньги. Люди не понимают, зачем жертвовать своим благосостоянием для некой далекой территории, которую не все могут найти на карте", - резюмировал эксперт. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша, киев, джо байден, высшая школа экономики (вшэ)