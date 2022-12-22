10:51 22.12.2022 (обновлено: 10:57 22.12.2022)
Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт
Эксперт Братерский: визит Зеленского в Вашингтон подчеркнул растущий раскол внутри США
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США в очередной раз показал нарастание раскола внутри американского общества и политических элит, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ доктор политических наук Максим Братерский.
"В комментариях и пропаганде республиканцев видно, как растет антибайденовская риторика, и визит Зеленского использовался для усиления его критики. Не надо думать, что в США растет число людей, имеющих принципиально другую точку зрения на конфликт на Украине, но нарастающий внутриамериканский раскол увеличивается, а Киев используется как пункт для взаимных обвинений", - сказал Братерский.
По его словам, военная помощь, которую Вашингтон передает Киеву, невелика и не самого хорошего качества, она не выглядит стратегически важной.
"Почему здесь такие спекуляции - трудно сказать, это может быть как законодательный процесс, так и колебания Вашингтона по поводу необходимости помощи Киеву", - добавил эксперт.
Для внутренней политики США визит Владимира Зеленского стал фактором более ярким, чем для внешней, и использовался для давления на американского президента, уточнил Братерский.
"Обвинения стандартные, но республиканцы давят все сильнее: за то, что Байден из и так ослабевшей экономики штатов выводит деньги. Люди не понимают, зачем жертвовать своим благосостоянием для некой далекой территории, которую не все могут найти на карте", - резюмировал эксперт.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.