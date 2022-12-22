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Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт - РИА Новости, 22.12.2022
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Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт
Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт - РИА Новости, 22.12.2022
Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт
Визит Владимира Зеленского в США в очередной раз показал нарастание раскола внутри американского общества и политических элит, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:51
2022-12-22T10:57
в мире
цены на нефть
владимир зеленский
вашингтон (штат)
сша
киев
джо байден
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США в очередной раз показал нарастание раскола внутри американского общества и политических элит, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ доктор политических наук Максим Братерский. "В комментариях и пропаганде республиканцев видно, как растет антибайденовская риторика, и визит Зеленского использовался для усиления его критики. Не надо думать, что в США растет число людей, имеющих принципиально другую точку зрения на конфликт на Украине, но нарастающий внутриамериканский раскол увеличивается, а Киев используется как пункт для взаимных обвинений", - сказал Братерский. По его словам, военная помощь, которую Вашингтон передает Киеву, невелика и не самого хорошего качества, она не выглядит стратегически важной. "Почему здесь такие спекуляции - трудно сказать, это может быть как законодательный процесс, так и колебания Вашингтона по поводу необходимости помощи Киеву", - добавил эксперт. Для внутренней политики США визит Владимира Зеленского стал фактором более ярким, чем для внешней, и использовался для давления на американского президента, уточнил Братерский. "Обвинения стандартные, но республиканцы давят все сильнее: за то, что Байден из и так ослабевшей экономики штатов выводит деньги. Люди не понимают, зачем жертвовать своим благосостоянием для некой далекой территории, которую не все могут найти на карте", - резюмировал эксперт. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша, киев, джо байден, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), США, Киев, Джо Байден, Высшая школа экономики (ВШЭ)
10:51 22.12.2022 (обновлено: 10:57 22.12.2022)
 
Визит Зеленского в Вашингтон усугубил раскол в США, считает эксперт

Эксперт Братерский: визит Зеленского в Вашингтон подчеркнул растущий раскол внутри США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США в очередной раз показал нарастание раскола внутри американского общества и политических элит, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ доктор политических наук Максим Братерский.
"В комментариях и пропаганде республиканцев видно, как растет антибайденовская риторика, и визит Зеленского использовался для усиления его критики. Не надо думать, что в США растет число людей, имеющих принципиально другую точку зрения на конфликт на Украине, но нарастающий внутриамериканский раскол увеличивается, а Киев используется как пункт для взаимных обвинений", - сказал Братерский.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в Капитолии США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP
По его словам, военная помощь, которую Вашингтон передает Киеву, невелика и не самого хорошего качества, она не выглядит стратегически важной.
"Почему здесь такие спекуляции - трудно сказать, это может быть как законодательный процесс, так и колебания Вашингтона по поводу необходимости помощи Киеву", - добавил эксперт.
Для внутренней политики США визит Владимира Зеленского стал фактором более ярким, чем для внешней, и использовался для давления на американского президента, уточнил Братерский.
"Обвинения стандартные, но республиканцы давят все сильнее: за то, что Байден из и так ослабевшей экономики штатов выводит деньги. Люди не понимают, зачем жертвовать своим благосостоянием для некой далекой территории, которую не все могут найти на карте", - резюмировал эксперт.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом Джо Байденом в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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В миреЦены на нефтьВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)СШАКиевДжо БайденВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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