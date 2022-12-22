Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/raketa-1840442387.html
В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты
В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты - РИА Новости, 22.12.2022
В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты
Специалисты уничтожили разгонный блок реактивного двигателя ракеты, который был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:12
2022-12-22T12:06
ростовская область
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты уничтожили разгонный блок реактивного двигателя ракеты, который был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района. Во вторник днем в местных телеграм-каналах появилась информация о взрыве над Константиновском. Позже глава районной администрации сообщил, что прибывшие на место специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Было принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива путем взрыва. "Да", — ответил РИА Новости представитель администрации района на вопрос о том, уничтожен ли разгонный блок. Он добавил, что информация о его обнаружении была передана в соответствующие органы. Когда и какой пуск проводила ракета-носитель, от которой был найден разгонник, на данный момент неясно.
https://ria.ru/20221222/antonov-1840413062.html
https://ria.ru/20221221/patriot-1840380736.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, происшествия
Ростовская область, Россия, Происшествия
10:12 22.12.2022 (обновлено: 12:06 22.12.2022)
 
В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты

В Ростовской области нашли упавший разгонный блок реактивного двигателя ракеты

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты уничтожили разгонный блок реактивного двигателя ракеты, который был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Во вторник днем в местных телеграм-каналах появилась информация о взрыве над Константиновском. Позже глава районной администрации сообщил, что прибывшие на место специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Было принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива путем взрыва.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 06:26
Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов
"Да", — ответил РИА Новости представитель администрации района на вопрос о том, уничтожен ли разгонный блок. Он добавил, что информация о его обнаружении была передана в соответствующие органы.
Когда и какой пуск проводила ракета-носитель, от которой был найден разгонник, на данный момент неясно.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 21:34
Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в Германии, рассказали в США
 
Ростовская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала