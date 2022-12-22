https://ria.ru/20221222/raketa-1840442387.html

В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты

В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты - РИА Новости, 22.12.2022

В Ростовской области нашли упавший разгонный блок ракеты

Специалисты уничтожили разгонный блок реактивного двигателя ракеты, который был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T12:06

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты уничтожили разгонный блок реактивного двигателя ракеты, который был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района. Во вторник днем в местных телеграм-каналах появилась информация о взрыве над Константиновском. Позже глава районной администрации сообщил, что прибывшие на место специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Было принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива путем взрыва. "Да", — ответил РИА Новости представитель администрации района на вопрос о том, уничтожен ли разгонный блок. Он добавил, что информация о его обнаружении была передана в соответствующие органы. Когда и какой пуск проводила ракета-носитель, от которой был найден разгонник, на данный момент неясно.

https://ria.ru/20221222/antonov-1840413062.html

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ростовская область, россия, происшествия