https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html

Исследование показало, сколько россиян мечтают сменить работу в новом году

Исследование показало, сколько россиян мечтают сменить работу в новом году - РИА Новости, 22.12.2022

Исследование показало, сколько россиян мечтают сменить работу в новом году

Каждый пятый россиянин в новом году мечтает сменить работу, это желание стало самым популярным уже второй год подряд, говорится в совместном исследовании... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:32

2022-12-22T03:32

2022-12-22T03:37

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин в новом году мечтает сменить работу, это желание стало самым популярным уже второй год подряд, говорится в совместном исследовании "СберСтрахования жизни" и "СберСтрахования", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Второй год подряд список наиболее популярных целей возглавляет желание найти достойную работу. Его выбрал для себя 21% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. В прошлом году таковых было 24%", - говорится в сообщении. В тройку самых популярных обещаний россиян самим себе в будущем году вошли также хорошо встретить праздник и купить автомобиль. Стремятся хорошо встретить Новый год 20% опрошенных, год назад таких было 19%. При этом мечтать о новом автомобиле россияне стали реже. Так, в 2023 году такое желание фиксировалось у 18% респондентов, тогда как еще год назад о такой покупке грезили 22%. В топ новогодних обещаний россиян также вошли стремление похудеть, сесть на диету или придерживаться здорового питания (15%), купить квартиру или дом (10%), пройти обучение инвестированию (9%), родить ребенка, получить второе высшее образование или повысить квалификацию (по 4%), открыть собственный бизнес (3%). Эксперты выяснили, что за прошедший год выросло число тех, кто обещает себе начать копить и научиться управлять семейным бюджетом (с 4% до 6%), посещать салоны красоты (с 4% до 6%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 3%), начать посещать спортзал (с 10% до 11%) и отправиться в новогоднее путешествие (с 1% до 2%). Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.

https://ria.ru/20221221/energetiki-1840148027.html

https://ria.ru/20221219/udalenka-1839841970.html

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общество