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Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS

Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 22.12.2022

Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, а также два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T13:14

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, а также два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Также за сутки было перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ЛНР.

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