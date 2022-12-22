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Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS
Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 22.12.2022
Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, а также два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:14
2022-12-22T13:14
2022-12-22T13:15
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, а также два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Также за сутки было перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ЛНР.
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в мире, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика
13:14 22.12.2022 (обновлено: 13:15 22.12.2022)
Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS