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Путин раскрыл секрет своей работоспособности - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Путин раскрыл секрет своей работоспособности - РИА Новости, 22.12.2022
Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:03
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. "Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии", - сказал Путин журналистам и добавил, что "это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии". Президент всем пожелал также относиться к спорту. "Говорят, это ещё и помогает сохранять интеллектуальные способности. Так что в здоровом теле здоровый дух", - заключил президент.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
20:03 22.12.2022
 
Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Путин назвал спорт хорошей таблеткой для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время тренировки по дзюдо
Президент РФ Владимир Путин во время тренировки по дзюдо - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время тренировки по дзюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии.
"Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии", - сказал Путин журналистам и добавил, что "это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии".
Президент всем пожелал также относиться к спорту.
"Говорят, это ещё и помогает сохранять интеллектуальные способности. Так что в здоровом теле здоровый дух", - заключил президент.
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