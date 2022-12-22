https://ria.ru/20221222/putin-1840668592.html

Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Путин раскрыл секрет своей работоспособности - РИА Новости, 22.12.2022

Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:03

2022-12-22T20:03

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. "Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии", - сказал Путин журналистам и добавил, что "это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии". Президент всем пожелал также относиться к спорту. "Говорят, это ещё и помогает сохранять интеллектуальные способности. Так что в здоровом теле здоровый дух", - заключил президент.

https://ria.ru/20221222/putin-1840666060.html

россия

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия