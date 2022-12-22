https://ria.ru/20221222/putin-1840668592.html
Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Путин раскрыл секрет своей работоспособности - РИА Новости, 22.12.2022
Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:03
2022-12-22T20:03
2022-12-22T20:03
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/33/1550913315_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_b13e68a25bd774b5a9a08d96edf06b25.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. "Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии", - сказал Путин журналистам и добавил, что "это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии". Президент всем пожелал также относиться к спорту. "Говорят, это ещё и помогает сохранять интеллектуальные способности. Так что в здоровом теле здоровый дух", - заключил президент.
https://ria.ru/20221222/putin-1840666060.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/33/1550913315_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0f3bcd9ee44fe18f92ba7cf27e872861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Путин назвал спорт хорошей таблеткой для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии.
"Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии", - сказал Путин журналистам и добавил, что "это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии".
Президент всем пожелал также относиться к спорту.
"Говорят, это ещё и помогает сохранять интеллектуальные способности. Так что в здоровом теле здоровый дух", - заключил президент.