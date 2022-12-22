https://ria.ru/20221222/putin-1840666060.html
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких - РИА Новости, 22.12.2022
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких
Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:51
2022-12-22T19:51
2022-12-22T19:55
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/02/1512100208_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_8347f8cd2e6e6828d5b63229961f5fe9.jpg
МОСКВА. 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента. "Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что также посмотрит поздравление президента.
https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/02/1512100208_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_da68a438de7a30a39fe7431773d7212b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
19:51 22.12.2022 (обновлено: 19:55 22.12.2022)
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких и посмотреть выступление президента
МОСКВА. 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента.
"Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что также посмотрит поздравление президента.