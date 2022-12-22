https://ria.ru/20221222/putin-1840666060.html

Путин планирует встретить Новый год в кругу близких

Путин планирует встретить Новый год в кругу близких - РИА Новости, 22.12.2022

Путин планирует встретить Новый год в кругу близких

Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:51

2022-12-22T19:51

2022-12-22T19:55

владимир путин

россия

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МОСКВА. 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента. "Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что также посмотрит поздравление президента.

https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия