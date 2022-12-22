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Путин планирует встретить Новый год в кругу близких - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин планирует встретить Новый год в кругу близких
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких - РИА Новости, 22.12.2022
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких
Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:51
2022-12-22T19:55
владимир путин
россия
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МОСКВА. 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента. "Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что также посмотрит поздравление президента.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
19:51 22.12.2022 (обновлено: 19:55 22.12.2022)
 
Путин планирует встретить Новый год в кругу близких

Путин планирует встретить Новый год в кругу близких и посмотреть выступление президента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Праздничный стол во время встречи Нового года . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретит Новый год в кругу близких и посмотрит выступление президента.
"Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что также посмотрит поздравление президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 18:50
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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