https://ria.ru/20221222/putin-1840665464.html

Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны

Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны - РИА Новости, 22.12.2022

Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны

Президент РФ Владимир Путин назвал попытки западных стран ограничивать цены на энергоносители атавизмом колониализма, они привыкли воровать и грабить. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:47

2022-12-22T19:47

2022-12-22T19:47

цены на нефть

владимир путин

россия

африка

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_1cc65c641b62cc1857da615448c64d2d.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал попытки западных стран ограничивать цены на энергоносители атавизмом колониализма, они привыкли воровать и грабить. "То, что они сейчас пытаются делать, это такой атавизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета. Президент обратил внимание, что в значительной степени подъем экономики европейских стран основан на работорговле и грабеже Африки, Азии, Латинской Америки, благополучие США выросло на использовании труда рабов, на Первой и Второй мировых войнах. "Они привыкли грабить. И попытка нерыночного регулирования в сфере экономики - этот же самый колониальный грабеж, во всяком случае попытка колониального грабежа. Но мир изменился, и вряд ли им удастся это сделать сегодня", - заключил президент.

https://ria.ru/20221214/pushkov-1838629209.html

россия

африка

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, владимир путин, россия, африка, азия