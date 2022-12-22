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Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны
Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны - РИА Новости, 22.12.2022
Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны
Президент РФ Владимир Путин назвал попытки западных стран ограничивать цены на энергоносители атавизмом колониализма, они привыкли воровать и грабить. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:47
2022-12-22T19:47
цены на нефть
владимир путин
россия
африка
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал попытки западных стран ограничивать цены на энергоносители атавизмом колониализма, они привыкли воровать и грабить. "То, что они сейчас пытаются делать, это такой атавизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета. Президент обратил внимание, что в значительной степени подъем экономики европейских стран основан на работорговле и грабеже Африки, Азии, Латинской Америки, благополучие США выросло на использовании труда рабов, на Первой и Второй мировых войнах. "Они привыкли грабить. И попытка нерыночного регулирования в сфере экономики - этот же самый колониальный грабеж, во всяком случае попытка колониального грабежа. Но мир изменился, и вряд ли им удастся это сделать сегодня", - заключил президент.
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цены на нефть, владимир путин, россия, африка, азия
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Африка, Азия
19:47 22.12.2022
 
Путин заявил, что Запад привык воровать и грабить другие страны

Путин назвал попытки Запада ограничивать цены на энергоносители атавизмом колониализма

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал попытки западных стран ограничивать цены на энергоносители атавизмом колониализма, они привыкли воровать и грабить.
"То, что они сейчас пытаются делать, это такой атавизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.
Президент обратил внимание, что в значительной степени подъем экономики европейских стран основан на работорговле и грабеже Африки, Азии, Латинской Америки, благополучие США выросло на использовании труда рабов, на Первой и Второй мировых войнах.
"Они привыкли грабить. И попытка нерыночного регулирования в сфере экономики - этот же самый колониальный грабеж, во всяком случае попытка колониального грабежа. Но мир изменился, и вряд ли им удастся это сделать сегодня", - заключил президент.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:57
Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство в мире
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияАфрикаАзия
 
 
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