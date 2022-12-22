Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года
Об итогах года
"Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверенно. У нас нет озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, в том числе и на 2023 год".
О темпах спецоперации
"Мы считаем, что <...> все, что связано со специальной военной операцией, — мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей".
"Наша цель — не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить эту войну, мы будем стремиться, чтобы это было закончено — и чем быстрее, тем лучше".
"Народы России и Украины удалось разобщить"
"Несмотря на все усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско".
О поставках Киеву западных вооружений
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта — вот и все".
"Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная: запасов у Киева скоро не останется, мы в состоянии нарастить производство вооружения".
О положении русских на Украине
"На Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира. А против них развернули войну, а мы все терпели".
"Наша цель прежде всего в защите людей, повторяю еще раз, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры".
Об экономической ситуации в России
"Инфляция будет в этом году чуть побольше 12 процентов. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "Двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год по результатам работы экономики в первом квартале — во всяком случае, мы на это надеемся — будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5 процентов".
"Мы должны решить главный вопрос: нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан — это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении".
О потолке цен на нефть
"Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить".
"Ответные меры будут предупредительными, потому что какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается — мы примерно и продаем по этим ценам. Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник-вторник".
О потолке цен на газ
"Так рынок газа не работает, это приведет к тяжелым последствиям. Именно сейчас это и получилось. Теперь они не знают, как отсюда вырулить и пытаются регулировать цены и на газ".
"Если будет это нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, мы оставляем за собой право подумать о том, обязаны ли мы выполнять эти контракты".
О терактах на "Северных потоках"
"Это теракт. Все это признали. Но — удивительно — это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств".
Послание Федеральному собранию
"Мы это сделаем в начале года, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание".
О планах на будущее
"Что является приоритетом 2023-м? Развитие инфраструктуры. Это обязательно".
"Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом".