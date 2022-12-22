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Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года - РИА Новости, 22.12.2022
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Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года
Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года - РИА Новости, 22.12.2022
Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года
Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам заседания Государственного совета по молодежной политике. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:21
2022-12-22T23:38
политика
владимир путин
россия
украина
северный поток
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам заседания Государственного совета по молодежной политике.Основные тезисы — в материале РИА Новости.Об итогах годаО темпах спецоперации"Народы России и Украины удалось разобщить"О поставках Киеву западных вооруженийО положении русских на УкраинеОб экономической ситуации в РоссииО потолке цен на нефтьО потолке цен на газО терактах на "Северных потоках"Послание Федеральному собраниюО планах на будущее
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"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях
"Нас просто водили за нос". Путин о Минских соглашениях
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Путин: "Украинский ВПК если не обнулился, то стремительно к этому движется"
Путин: "Украинский ВПК если не обнулился, то стремительно к этому движется"
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"Мы будем это делать. И сделаем" – Путин о стремлении России объединить русский народ
Никто не хочет объединения и усиления русского народа, кроме нас, и Россия это сделает, заявил президент РФ Владимир Путин.
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политика, владимир путин, россия, украина, северный поток
Политика, Владимир Путин, Россия, Украина, Северный поток
19:21 22.12.2022 (обновлено: 23:38 22.12.2022)
 

Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам заседания Государственного совета по молодежной политике.
Основные тезисы — в материале РИА Новости.

Об итогах года

"Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверенно. У нас нет озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит реализовать планы на будущее, в том числе и на 2023 год".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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О темпах спецоперации

"Мы считаем, что <...> все, что связано со специальной военной операцией, — мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Наша цель не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить эту войну, мы будем стремиться, чтобы это было закончено — и чем быстрее, тем лучше".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Народы России и Украины удалось разобщить"

"Несмотря на все усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. Вот в этом смысле они добились результата, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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О поставках Киеву западных вооружений

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта вот и все".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная: запасов у Киева скоро не останется, мы в состоянии нарастить производство вооружения".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

О положении русских на Украине

"На Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира. А против них развернули войну, а мы все терпели".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Наша цель прежде всего в защите людей, повторяю еще раз, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Об экономической ситуации в России

"Инфляция будет в этом году чуть побольше 12 процентов. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "Двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год по результатам работы экономики в первом квартале во всяком случае, мы на это надеемся будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5 процентов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Мы должны решить главный вопрос: нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

О потолке цен на нефть

"Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Ответные меры будут предупредительными, потому что какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается мы примерно и продаем по этим ценам. Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник-вторник".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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О потолке цен на газ

"Так рынок газа не работает, это приведет к тяжелым последствиям. Именно сейчас это и получилось. Теперь они не знают, как отсюда вырулить и пытаются регулировать цены и на газ".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Если будет это нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, мы оставляем за собой право подумать о том, обязаны ли мы выполнять эти контракты".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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О терактах на "Северных потоках"

"Это теракт. Все это признали. Но удивительно это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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Послание Федеральному собранию

"Мы это сделаем в начале года, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

О планах на будущее

"Что является приоритетом 2023-м? Развитие инфраструктуры. Это обязательно".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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