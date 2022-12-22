Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года

"Инфляция будет в этом году чуть побольше 12 процентов. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "Двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год по результатам работы экономики в первом квартале — во всяком случае, мы на это надеемся — будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5 процентов".