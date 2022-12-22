https://ria.ru/20221222/putin-1840659012.html

Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин

Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военными. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:12

2022-12-22T19:12

2022-12-22T19:22

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военными."Каждый день, чтобы вы понимали, каждый день", - сказал Путин на пресс-подходе.

https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин