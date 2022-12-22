https://ria.ru/20221222/putin-1840659012.html
Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин
Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военными. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:12
2022-12-22T19:12
2022-12-22T19:22
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военными."Каждый день, чтобы вы понимали, каждый день", - сказал Путин на пресс-подходе.
https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
19:12 22.12.2022 (обновлено: 19:22 22.12.2022)
Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения, заявил Путин
Путин: Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения