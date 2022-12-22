https://ria.ru/20221222/putin-1840656776.html
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства
Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов - это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:05
2022-12-22T19:05
2022-12-22T19:05
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов - это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", - сказал Путин на пресс-конференции. Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода - 3,8-3,9%. "Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства и общества
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов - это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", - сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода - 3,8-3,9%. "Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", - добавил глава государства.