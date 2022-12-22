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Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства
Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов - это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:05
2022-12-22T19:05
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов - это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", - сказал Путин на пресс-конференции. Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода - 3,8-3,9%. "Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", - добавил глава государства.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
19:05 22.12.2022
 
Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства

Путин назвал устойчивый финансовый рынок результатом работы правительства и общества

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рынок финансов устойчив, здесь нет никаких настораживающих моментов - это результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Всё это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", - сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода - 3,8-3,9%. "Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "двадцатки", причём уверенно демонстрирует", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 18:50
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссия
 
 
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