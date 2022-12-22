https://ria.ru/20221222/putin-1840650435.html
Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно
Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно - РИА Новости, 22.12.2022
Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно
Россия прошла уходящий год уверенно, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:44
2022-12-22T18:44
2022-12-22T19:07
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия прошла уходящий год уверенно, считает президент РФ Владимир Путин."Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
18:44 22.12.2022 (обновлено: 19:07 22.12.2022)
Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно
Путин: идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла этот год уверенно
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия прошла уходящий год уверенно, считает президент РФ Владимир Путин.
"Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно", - сказал Путин на пресс-конференции.