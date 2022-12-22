https://ria.ru/20221222/putin-1840650435.html

Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно

Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно - РИА Новости, 22.12.2022

Путин об итогах года: Россия прошла 2022 год уверенно

Россия прошла уходящий год уверенно, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:44

2022-12-22T18:44

2022-12-22T19:07

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия прошла уходящий год уверенно, считает президент РФ Владимир Путин."Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин