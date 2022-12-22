https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html

Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин

Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин

Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодое поколение и "увлечь знаниями", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:11

2022-12-22T17:11

2022-12-22T17:11

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодое поколение и "увлечь знаниями", заявил президент РФ Владимир Путин. "Примеры такого деятельного патриотизма должны стать для молодого поколения настоящей вдохновляющей силой, увлечь ребят знаниями. Мотивировать их с ранних лет углубленно заниматься физикой, химией, биологией и так далее", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике. Путин отметил, что молодым людям нужно узнавать о легендарных людях России, "чьи открытия и изобретения обеспечили на протяжении очень многих лет лидерство нашей страны на важнейших направлениях развития". Он привел в пример Курчатова и Вавилова. "За счет этого воспитывать новое мощное поколение научных лидеров, которые будут успешно обеспечивать технологический суверенитет России", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221222/volontery-1840602953.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия