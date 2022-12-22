https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html
Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин
Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин
Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодое поколение и "увлечь знаниями", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:11
2022-12-22T17:11
2022-12-22T17:11
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодое поколение и "увлечь знаниями", заявил президент РФ Владимир Путин. "Примеры такого деятельного патриотизма должны стать для молодого поколения настоящей вдохновляющей силой, увлечь ребят знаниями. Мотивировать их с ранних лет углубленно заниматься физикой, химией, биологией и так далее", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике. Путин отметил, что молодым людям нужно узнавать о легендарных людях России, "чьи открытия и изобретения обеспечили на протяжении очень многих лет лидерство нашей страны на важнейших направлениях развития". Он привел в пример Курчатова и Вавилова. "За счет этого воспитывать новое мощное поколение научных лидеров, которые будут успешно обеспечивать технологический суверенитет России", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221222/volontery-1840602953.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин
Путин: примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодое поколение
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодое поколение и "увлечь знаниями", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Примеры такого деятельного патриотизма должны стать для молодого поколения настоящей вдохновляющей силой, увлечь ребят знаниями. Мотивировать их с ранних лет углубленно заниматься физикой, химией, биологией и так далее", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике.
Путин отметил, что молодым людям нужно узнавать о легендарных людях России, "чьи открытия и изобретения обеспечили на протяжении очень многих лет лидерство нашей страны на важнейших направлениях развития". Он привел в пример Курчатова и Вавилова.
"За счет этого воспитывать новое мощное поколение научных лидеров, которые будут успешно обеспечивать технологический суверенитет России", - добавил Путин.