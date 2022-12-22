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Путин назвал профессию психотерапевта востребованной - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин назвал профессию психотерапевта востребованной
Путин назвал профессию психотерапевта востребованной - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал профессию психотерапевта востребованной
Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной, отметив, что темп жизни меняется, и человек часто нуждается в поддержке. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:39
2022-12-22T16:39
общество
владимир путин
россия
донецкая народная республика
запорожская область
манеж
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной, отметив, что темп жизни меняется, и человек часто нуждается в поддержке. Путин осмотрел выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и поговорил с ребятами. Один из участников рассказал, что по образованию он психиатр и психотерапевт. "Востребованная специальность... В целом она востребованная. В мире востребованная. Ну и для России тоже. Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы", - сказал Путин. С 5 по 23 декабря на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" работает Дом молодежи, созданный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Дом молодежи стал площадкой для ключевых мероприятий в сфере молодежной политики, участниками стали более 25 тысяч молодых граждан России в возрасте от 14 до 35 лет. На стенде АНО "Россия – страна возможностей" представлены 26 проектов, направленных на создание условий для самореализации детей и молодежи, и расположена зона проекта "Другое Дело" - специального приложения-агрегатора, в котором участники, совершая полезные и развивающие активности, получают различные бонусы в виде стажировок, билетов на мероприятия, путешествий. На стенде российского движения детей и молодежи "Движение Первых" презентованы ключевые результаты первого съезда движения, а также рассказано о конкурсном отборе тысячи его участников. Помимо этого, на стенде организованы волонтерские мероприятия. Гости Дома молодежи могут изготовить шевроны для участников СВО и отправить письмо военнослужащим через полевую почту. На стенде #МЫВМЕСТЕ всем желающим предоставлена возможность оказать помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, беженцам, участникам СВО и их семьям. В том числе, можно записать видеообращение к военнослужащим, стать донором крови, передать гуманитарную помощь. А в мастерской "Мы рядом" – своими руками сшить вещи для военнослужащих. Стенд "Молодежь России" и "Студенческое пространство" представляет студенческий конкурс "Твой Ход", направленный на развитие студенческого самоуправления и развития участия молодежи в жизни своих вузов, и проект "Больше, чем путешествие" - программу поощрительных поездок для активных участников, финалистов, победителей различных молодежных проектов. Также проводится выставка художественных работ жителей Донецкой и Луганской Народных Республик "Без границ. Художники Донбасса" и ярмарка-выставка молодых дизайнеров России "Арт.Молодость".
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россия
донецкая народная республика
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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, запорожская область, манеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Манеж, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
16:39 22.12.2022
 
Путин назвал профессию психотерапевта востребованной

Путин назвал профессию психотерапевта востребованной, отметив, что темп жизни меняется

© Fotolia / Photographee.euПсихотерапевт
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Психотерапевт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной, отметив, что темп жизни меняется, и человек часто нуждается в поддержке.
Путин осмотрел выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и поговорил с ребятами. Один из участников рассказал, что по образованию он психиатр и психотерапевт.
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1 декабря, 18:04
"Востребованная специальность... В целом она востребованная. В мире востребованная. Ну и для России тоже. Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы", - сказал Путин.
С 5 по 23 декабря на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" работает Дом молодежи, созданный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Дом молодежи стал площадкой для ключевых мероприятий в сфере молодежной политики, участниками стали более 25 тысяч молодых граждан России в возрасте от 14 до 35 лет.
На стенде АНО "Россия – страна возможностей" представлены 26 проектов, направленных на создание условий для самореализации детей и молодежи, и расположена зона проекта "Другое Дело" - специального приложения-агрегатора, в котором участники, совершая полезные и развивающие активности, получают различные бонусы в виде стажировок, билетов на мероприятия, путешествий.
На стенде российского движения детей и молодежи "Движение Первых" презентованы ключевые результаты первого съезда движения, а также рассказано о конкурсном отборе тысячи его участников. Помимо этого, на стенде организованы волонтерские мероприятия. Гости Дома молодежи могут изготовить шевроны для участников СВО и отправить письмо военнослужащим через полевую почту.
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Стенд "Молодежь России" и "Студенческое пространство" представляет студенческий конкурс "Твой Ход", направленный на развитие студенческого самоуправления и развития участия молодежи в жизни своих вузов, и проект "Больше, чем путешествие" - программу поощрительных поездок для активных участников, финалистов, победителей различных молодежных проектов.
Также проводится выставка художественных работ жителей Донецкой и Луганской Народных Республик "Без границ. Художники Донбасса" и ярмарка-выставка молодых дизайнеров России "Арт.Молодость".
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ОбществоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьМанежФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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