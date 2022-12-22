https://ria.ru/20221222/putin-1840594566.html

Путин назвал профессию психотерапевта востребованной

Путин назвал профессию психотерапевта востребованной - РИА Новости, 22.12.2022

Путин назвал профессию психотерапевта востребованной

Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной, отметив, что темп жизни меняется, и человек часто нуждается в поддержке. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:39

2022-12-22T16:39

2022-12-22T16:39

общество

владимир путин

россия

донецкая народная республика

запорожская область

манеж

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной, отметив, что темп жизни меняется, и человек часто нуждается в поддержке. Путин осмотрел выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и поговорил с ребятами. Один из участников рассказал, что по образованию он психиатр и психотерапевт. "Востребованная специальность... В целом она востребованная. В мире востребованная. Ну и для России тоже. Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы", - сказал Путин. С 5 по 23 декабря на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" работает Дом молодежи, созданный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Дом молодежи стал площадкой для ключевых мероприятий в сфере молодежной политики, участниками стали более 25 тысяч молодых граждан России в возрасте от 14 до 35 лет. На стенде АНО "Россия – страна возможностей" представлены 26 проектов, направленных на создание условий для самореализации детей и молодежи, и расположена зона проекта "Другое Дело" - специального приложения-агрегатора, в котором участники, совершая полезные и развивающие активности, получают различные бонусы в виде стажировок, билетов на мероприятия, путешествий. На стенде российского движения детей и молодежи "Движение Первых" презентованы ключевые результаты первого съезда движения, а также рассказано о конкурсном отборе тысячи его участников. Помимо этого, на стенде организованы волонтерские мероприятия. Гости Дома молодежи могут изготовить шевроны для участников СВО и отправить письмо военнослужащим через полевую почту. На стенде #МЫВМЕСТЕ всем желающим предоставлена возможность оказать помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, беженцам, участникам СВО и их семьям. В том числе, можно записать видеообращение к военнослужащим, стать донором крови, передать гуманитарную помощь. А в мастерской "Мы рядом" – своими руками сшить вещи для военнослужащих. Стенд "Молодежь России" и "Студенческое пространство" представляет студенческий конкурс "Твой Ход", направленный на развитие студенческого самоуправления и развития участия молодежи в жизни своих вузов, и проект "Больше, чем путешествие" - программу поощрительных поездок для активных участников, финалистов, победителей различных молодежных проектов. Также проводится выставка художественных работ жителей Донецкой и Луганской Народных Республик "Без границ. Художники Донбасса" и ярмарка-выставка молодых дизайнеров России "Арт.Молодость".

https://ria.ru/20221222/molodezh-1840593749.html

https://ria.ru/20221222/istoriya-1840592614.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, запорожская область, манеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)