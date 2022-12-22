https://ria.ru/20221222/putin-1840566500.html

Путин сказал, что верит в Деда Мороза

Путин сказал, что верит в Деда Мороза - РИА Новости, 22.12.2022

Путин сказал, что верит в Деда Мороза

Президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, сказал, что "все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза". РИА Новости, 22.12.2022

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общество

владимир путин

дед мороз

павел зарубин

россия

манеж

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детские вопросы

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, сказал, что "все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза". Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, кадры выложены в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Конечно", - сказал Путин на вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза. "Здорово", - ответила девочка. "Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники", - добавил президент.

https://ria.ru/20221209/traditsii-1837632806.html

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"Конечно": Путин ответил, верит ли он в Деда Мороза "Конечно": Путин ответил, верит ли он в Деда Мороза 2022-12-22T15:20 true PT0M13S

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общество, владимир путин, дед мороз, павел зарубин, россия, манеж, социальный навигатор, детские вопросы, новый год