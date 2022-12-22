https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840248275.html
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году
Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T02:56
2022-12-22T02:56
2022-12-22T02:56
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
бангкок
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:496:2759:2048_1920x0_80_0_0_64f40ae13e110fcf0a1a81cd5f28d782.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Большинство туристов собираются проводить отпуск внутри страны, следует из результатов исследования. В топе популярных весенних направлений — Москва: туда забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург.Летом фокус смещается в сторону курортных городов, отмечают в пресс-службе. Лидирует в списке Сочи. Также востребованы билеты в обе столицы, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.Из зарубежных стран весенний рейтинг возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул, летний — Бангкок, Анталья, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.
https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html
сочи
бангкок
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:459:2118:2048_1920x0_80_0_0_20bdb5ff060f317bdca5d1f4f5ac0fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, сочи, бангкок, москва
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Бангкок, Москва
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году
OneTwoTrip: в следующем году россияне планируют отдыхать