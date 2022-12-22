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Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840248275.html
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году
Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T02:56
2022-12-22T02:56
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
бангкок
москва
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Большинство туристов собираются проводить отпуск внутри страны, следует из результатов исследования. В топе популярных весенних направлений — Москва: туда забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург.Летом фокус смещается в сторону курортных городов, отмечают в пресс-службе. Лидирует в списке Сочи. Также востребованы билеты в обе столицы, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.Из зарубежных стран весенний рейтинг возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул, летний — Бангкок, Анталья, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.
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новости - туризм, туризм, сочи, бангкок, москва
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Бангкок, Москва
02:56 22.12.2022
 
Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году

OneTwoTrip: в следующем году россияне планируют отдыхать

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
Большинство туристов собираются проводить отпуск внутри страны, следует из результатов исследования. В топе популярных весенних направлений — Москва: туда забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург.
Летом фокус смещается в сторону курортных городов, отмечают в пресс-службе. Лидирует в списке Сочи. Также востребованы билеты в обе столицы, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.
Из зарубежных стран весенний рейтинг возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул, летний — Бангкок, Анталья, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.
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