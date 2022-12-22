https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840248275.html

Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году

Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022

Россияне рассказали, где они планируют отдыхать в 2023 году

Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T02:56

2022-12-22T02:56

2022-12-22T02:56

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, где россияне планируют отдыхать в следующем году, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Большинство туристов собираются проводить отпуск внутри страны, следует из результатов исследования. В топе популярных весенних направлений — Москва: туда забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург.Летом фокус смещается в сторону курортных городов, отмечают в пресс-службе. Лидирует в списке Сочи. Также востребованы билеты в обе столицы, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.Из зарубежных стран весенний рейтинг возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул, летний — Бангкок, Анталья, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.

https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html

сочи

бангкок

москва

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Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи, бангкок, москва