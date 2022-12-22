https://ria.ru/20221222/pul-1840510078.html

В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула

В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула - РИА Новости, 22.12.2022

В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула

Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:02

2022-12-22T13:02

2022-12-22T13:02

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были одеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть, но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но нет речи о каком-то строгом дресс-коде", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, дмитрий песков