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В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула - РИА Новости, 22.12.2022
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В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула - РИА Новости, 22.12.2022
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула
Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:02
2022-12-22T13:02
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были одеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть, но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но нет речи о каком-то строгом дресс-коде", - сказал Песков журналистам.
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россия, политика, дмитрий песков
Россия, Политика, Дмитрий Песков
13:02 22.12.2022
 
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула

Песков заявил, что речи о введении строгого дресс-кода для журналистов из пула не идет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид со Спасской башни Московского Кремля
Вид со Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид со Спасской башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были одеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть, но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но нет речи о каком-то строгом дресс-коде", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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