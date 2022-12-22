https://ria.ru/20221222/pul-1840510078.html
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула - РИА Новости, 22.12.2022
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула
Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:02
2022-12-22T13:02
2022-12-22T13:02
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были одеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть, но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но нет речи о каком-то строгом дресс-коде", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, дмитрий песков
Россия, Политика, Дмитрий Песков
В Кремле не планируют вводить строгий дресс-код для журналистов из пула
Песков заявил, что речи о введении строгого дресс-кода для журналистов из пула не идет
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Речи о строгом дресс-коде для журналистов кремлевского пула не идет, но были случаи, когда некоторые журналисты небрежно относились к тому, во что они были одеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть, но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но нет речи о каком-то строгом дресс-коде", - сказал Песков журналистам.