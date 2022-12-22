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Монгольские женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля - РИА Новости, 22.12.2022
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Монгольские женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля
Монгольские женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля - РИА Новости, 22.12.2022
Монгольские женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля
Участницы протестов в столице Монголии разделись на двадцатиградусном морозе, добиваясь привлечения к ответственности виновных в масштабных хищениях угля,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:24
2022-12-22T20:09
в мире
халтмаагийн баттулга
монголия
улан-батор
китай
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УЛАН-БАТОР, 22 дек — РИА Новости. Участницы протестов в столице Монголии разделись на двадцатиградусном морозе, добиваясь привлечения к ответственности виновных в масштабных хищениях угля, свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях. Раздевание при морозе 20-30 градусов не раз использовалось как форма протеста участниками акций, которые проходят в Улан-Баторе с 4 декабря, однако до сих пор так поступали только мужчины. В среду 21 декабря около 30 протестующих провели перед Дворцом правительства сидячую забастовку без одежды, требуя разрешения присутствовать на слушаниях по "угольному" делу в Великом государственном хурале Монголии. За их состоянием наблюдали врачи. На видео участницы протеста стоят на площади Сухэ-Батора в легкой одежде, одна из них раздета до белья. Она говорит: "Только так нас услышат! Я тоже была госслужащей. Мы, монголы, действительно беспомощны. Природные ресурсы разграблены несколькими жадными людьми!" Затем ей дают теплую одежду. Другая женщина держит плакат с надписью: "Президент не может контролировать своих воров и полицию. И очень жадных 76". В парламенте Монголии заседают 76 депутатов. По данным монгольских СМИ, сумма ущерба от масштабных хищений угля при его поставках в Китай может составлять до 13 миллиардов долларов. Заместитель следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с "угольным" делом. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в Twitter, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщил портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Республике Корея. Кроме того, Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний. Часть граждан Монголии остались довольны тем, что власти расследуют коррупцию в верхних эшелонах, другие опасаются, что виновные уйдут от наказания и хищения продолжатся.
https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838134067.html
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в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, улан-батор, китай
В мире, Халтмаагийн Баттулга, Монголия, Улан-Батор, Китай
13:24 22.12.2022 (обновлено: 20:09 22.12.2022)
 
Монгольские женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля

Монгольские женщины в Улан-Баторе разделись на морозе в знак протеста против хищений угля

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 22 дек — РИА Новости. Участницы протестов в столице Монголии разделись на двадцатиградусном морозе, добиваясь привлечения к ответственности виновных в масштабных хищениях угля, свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях.
Раздевание при морозе 20-30 градусов не раз использовалось как форма протеста участниками акций, которые проходят в Улан-Баторе с 4 декабря, однако до сих пор так поступали только мужчины. В среду 21 декабря около 30 протестующих провели перед Дворцом правительства сидячую забастовку без одежды, требуя разрешения присутствовать на слушаниях по "угольному" делу в Великом государственном хурале Монголии. За их состоянием наблюдали врачи.
На видео участницы протеста стоят на площади Сухэ-Батора в легкой одежде, одна из них раздета до белья. Она говорит: "Только так нас услышат! Я тоже была госслужащей. Мы, монголы, действительно беспомощны. Природные ресурсы разграблены несколькими жадными людьми!"
Затем ей дают теплую одежду.
Другая женщина держит плакат с надписью: "Президент не может контролировать своих воров и полицию. И очень жадных 76".
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В парламенте Монголии заседают 76 депутатов.
По данным монгольских СМИ, сумма ущерба от масштабных хищений угля при его поставках в Китай может составлять до 13 миллиардов долларов. Заместитель следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с "угольным" делом. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в Twitter, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщил портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Республике Корея. Кроме того, Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний. Часть граждан Монголии остались довольны тем, что власти расследуют коррупцию в верхних эшелонах, другие опасаются, что виновные уйдут от наказания и хищения продолжатся.
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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В миреХалтмаагийн БаттулгаМонголияУлан-БаторКитай
 
 
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