https://ria.ru/20221222/prigovor-1840491058.html

В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии

В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии - РИА Новости, 22.12.2022

В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии

Суд приговорил 61-летнего жителя Вологды к трем годам лишения свободы за его фейковые публикации о российской армии в соцсети, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:20

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2022-12-22T12:20

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вологда

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил 61-летнего жителя Вологды к трем годам лишения свободы за его фейковые публикации о российской армии в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Это первый реальный приговор, вынесенный в Вологодской области по статье 207.3 УК РФ. По данным ведомства, 61-летний вологжанин признан виновным в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) – за публикации на своей странице в соцсети. "Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221220/feyki-1840070842.html

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вологда

вологодская область

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Екатерина Зайцева

россия, вологда, вологодская область, происшествия