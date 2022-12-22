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В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии - РИА Новости, 22.12.2022
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В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии
В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии - РИА Новости, 22.12.2022
В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии
Суд приговорил 61-летнего жителя Вологды к трем годам лишения свободы за его фейковые публикации о российской армии в соцсети, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:20
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россия
вологда
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил 61-летнего жителя Вологды к трем годам лишения свободы за его фейковые публикации о российской армии в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Это первый реальный приговор, вынесенный в Вологодской области по статье 207.3 УК РФ. По данным ведомства, 61-летний вологжанин признан виновным в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) – за публикации на своей странице в соцсети. "Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказали в ведомстве.
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россия, вологда, вологодская область, происшествия
Россия, Вологда, Вологодская область, Происшествия
12:20 22.12.2022
 
В Вологде вынесли первый реальный приговор за фейки об армии

В Вологде суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за фейки об армии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил 61-летнего жителя Вологды к трем годам лишения свободы за его фейковые публикации о российской армии в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Это первый реальный приговор, вынесенный в Вологодской области по статье 207.3 УК РФ.
По данным ведомства, 61-летний вологжанин признан виновным в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) – за публикации на своей странице в соцсети.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказали в ведомстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 17:43
Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом
 
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