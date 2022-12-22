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Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/prestuplenie-1840581046.html
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:57
2022-12-22T15:57
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
денис пушилин
виталий хоценко
роскосмос
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным преступлением, добавив при этом, что в Донецке от подобного никто сегодня не застрахован. Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил ранее Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
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донецк
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дмитрий рогозин, денис пушилин, виталий хоценко, роскосмос, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Денис Пушилин, Виталий Хоценко, Роскосмос, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
15:57 22.12.2022
 
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением

Врио главы ДНР Пушилин назвал обстрел гостиницы, где был Рогозин, военным преступлением

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка
Последствия обстрела ресторана Шеш-Беш в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным преступлением, добавив при этом, что в Донецке от подобного никто сегодня не застрахован.
"Очередное военное преступление, удар по гражданскому объекту. То, что там оказались Рогозин и Хоценко... Но, к сожалению, от таких обстрелов не застрахован в Донецке никто", - сказала Пушилин журналистам.
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил ранее Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДенис ПушилинВиталий ХоценкоРоскосмосДонецкДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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