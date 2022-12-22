https://ria.ru/20221222/prestuplenie-1840581046.html

Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением

Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением - РИА Новости, 22.12.2022

Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:57

2022-12-22T15:57

2022-12-22T15:57

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

денис пушилин

виталий хоценко

роскосмос

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным преступлением, добавив при этом, что в Донецке от подобного никто сегодня не застрахован. Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил ранее Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

дмитрий рогозин, денис пушилин, виталий хоценко, роскосмос, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия