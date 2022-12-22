https://ria.ru/20221222/prestuplenie-1840581046.html
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:57
2022-12-22T15:57
2022-12-22T15:57
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
денис пушилин
виталий хоценко
роскосмос
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840554067_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_1869700dcb195ab4558035ccc1637c53.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстрел гостиницы, где были ранены бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, очередным военным преступлением, добавив при этом, что в Донецке от подобного никто сегодня не застрахован. Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил ранее Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840554067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f26597d4fae052a266f1a465700044a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, денис пушилин, виталий хоценко, роскосмос, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Денис Пушилин, Виталий Хоценко, Роскосмос, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Пушилин назвал обстрел ВСУ гостиницы в Донецке военным преступлением
Врио главы ДНР Пушилин назвал обстрел гостиницы, где был Рогозин, военным преступлением