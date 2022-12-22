https://ria.ru/20221222/pozhar-1840549149.html

В Татарстане загорелся торговый центр

В Татарстане загорелся торговый центр - РИА Новости, 22.12.2022

В Татарстане загорелся торговый центр

Магазин одежды загорелся в торговом центре "Омега" в Набережных Челнах, эвакуированы 500 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:45

2022-12-22T14:45

2022-12-22T14:45

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Магазин одежды загорелся в торговом центре "Омега" в Набережных Челнах, эвакуированы 500 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 12.41 мск в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о пожаре по адресу: Набережные Челны, проспект Сююмбике, 2/19, торговый центр "Омега". Все системы автоматической противопожарной защиты сработали", - говорится в сообщении. Силы Набережночелнинского гарнизона выехали по вызову 1БИС. По прибытии пожарных подразделений горел магазин одежды на втором этаже ТЦ. До прибытия пожарных посетители и персонал самостоятельно эвакуировались, всего было 500 человек, в том числе 40 детей. В 12.50 мск пожарные локализовали пожар на площади 10 квадратных метров, в 13.04 мск ликвидировали открытое горение. Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.

https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)