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В Татарстане загорелся торговый центр - РИА Новости, 22.12.2022
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В Татарстане загорелся торговый центр
В Татарстане загорелся торговый центр - РИА Новости, 22.12.2022
В Татарстане загорелся торговый центр
Магазин одежды загорелся в торговом центре "Омега" в Набережных Челнах, эвакуированы 500 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:45
2022-12-22T14:45
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Магазин одежды загорелся в торговом центре "Омега" в Набережных Челнах, эвакуированы 500 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 12.41 мск в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о пожаре по адресу: Набережные Челны, проспект Сююмбике, 2/19, торговый центр "Омега". Все системы автоматической противопожарной защиты сработали", - говорится в сообщении. Силы Набережночелнинского гарнизона выехали по вызову 1БИС. По прибытии пожарных подразделений горел магазин одежды на втором этаже ТЦ. До прибытия пожарных посетители и персонал самостоятельно эвакуировались, всего было 500 человек, в том числе 40 детей. В 12.50 мск пожарные локализовали пожар на площади 10 квадратных метров, в 13.04 мск ликвидировали открытое горение. Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
14:45 22.12.2022
 
В Татарстане загорелся торговый центр

Из торгового центра "Омега" в Набережных Челнах из-за пожара эвакуировали 500 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Магазин одежды загорелся в торговом центре "Омега" в Набережных Челнах, эвакуированы 500 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 12.41 мск в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о пожаре по адресу: Набережные Челны, проспект Сююмбике, 2/19, торговый центр "Омега". Все системы автоматической противопожарной защиты сработали", - говорится в сообщении.
Силы Набережночелнинского гарнизона выехали по вызову 1БИС. По прибытии пожарных подразделений горел магазин одежды на втором этаже ТЦ. До прибытия пожарных посетители и персонал самостоятельно эвакуировались, всего было 500 человек, в том числе 40 детей.
В 12.50 мск пожарные локализовали пожар на площади 10 квадратных метров, в 13.04 мск ликвидировали открытое горение.
Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.
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ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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