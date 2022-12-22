https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Введение потолка цен на газ не приведет ни к чему хорошему точно так же, как и в аналогичной ситуации с ценами на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:58
2022-12-22T19:58
2022-12-22T19:58
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
газпром
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на газ не приведет ни к чему хорошему точно так же, как и в аналогичной ситуации с ценами на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Попытка административного регулирования цен - она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же как и в нефтяной", - сказал Путин на пресс-конференции. Путин добавил, что в свое время именно Еврокомиссия "навязывала нам переход на рыночное, так называемое, ценообразование, на биржевое ценообразование на газ". "Мы говорили им, что так рынок газа не работает, это приведет к тяжелым последствиям. Именно сейчас это и получилось. Теперь они не знают, как отсюда вырулить и пытаются регулировать цены и на газ", - заявил он.Также Путин отметил, что введение потолка цен на газ - это попытка административного регулирования, и если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, Россия оставляет за собой право на ответ."Вы знаете, правда, это немножко другое регулирование, чем попытка регулирования цен на нефть. Здесь больше Еврокомиссия говорила о том, что нужно регулировать ситуацию на бирже, делается привязка к СПГ, говорится о том, что цены должны коррелироваться с ценами на СПГ и так далее, но все равно это попытка административного регулирования цен", - сказал Путин на пресс-конференции.Президент подчеркнул, что в Кремле "внимательно следят" за этим."Наблюдаем и оставляем за собой право, если вся эта предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты, мы оставляем за собой право подумать о том, обязаны ли мы выполнять эти контракты", - добавил он.
https://ria.ru/20221222/neft-1840661199.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Газпром, Еврокомиссия
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Путин заявил, что потолок цен на газ и нефть не приведет ни к чему хорошему
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Введение потолка цен на газ не приведет ни к чему хорошему точно так же, как и в аналогичной ситуации с ценами на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Попытка административного регулирования цен - она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же как и в нефтяной", - сказал Путин на пресс-конференции.
Путин добавил, что в свое время именно Еврокомиссия
"навязывала нам переход на рыночное, так называемое, ценообразование, на биржевое ценообразование на газ".
"Мы говорили им, что так рынок газа не работает, это приведет к тяжелым последствиям. Именно сейчас это и получилось. Теперь они не знают, как отсюда вырулить и пытаются регулировать цены и на газ", - заявил он.
Также Путин отметил, что введение потолка цен на газ - это попытка административного регулирования, и если это нарушит контракты "Газпрома
" с контрагентами, Россия оставляет за собой право на ответ.
"Вы знаете, правда, это немножко другое регулирование, чем попытка регулирования цен на нефть. Здесь больше Еврокомиссия говорила о том, что нужно регулировать ситуацию на бирже, делается привязка к СПГ, говорится о том, что цены должны коррелироваться с ценами на СПГ и так далее, но все равно это попытка административного регулирования цен", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент подчеркнул, что в Кремле "внимательно следят" за этим.
"Наблюдаем и оставляем за собой право, если вся эта предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты, мы оставляем за собой право подумать о том, обязаны ли мы выполнять эти контракты", - добавил он.