https://ria.ru/20221222/potoki-1840526730.html

Россия надеется на расследование ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД

Россия надеется на расследование ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД - РИА Новости, 22.12.2022

Россия надеется на расследование ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД

Россия надеется, что заинтересованные страны в Европе пойдут на сотрудничество в расследовании диверсий на "Северных потоках", заявила официальный представитель РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:40

2022-12-22T13:40

2022-12-22T13:41

мария захарова

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северный поток — 2

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеется, что заинтересованные страны в Европе пойдут на сотрудничество в расследовании диверсий на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы надеемся, что заинтересованные страны пересмотрят свой подход, пойдут на сотрудничество и не будут полититизировать эту тему, тем более фальсифицировать данные", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя тему терактов на "Северных потоках". Она подчеркнула, что западные страны игнорируют призывы к объективному расследованию и развивают спекуляции по данной теме. "Вызывает сожаление то, что западные страны продолжают игнорировать призывы к проведению прозрачного, объективного и деполитизированного расследования с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления и наказания виновных. ...В отличие от западных коллег, мы будем воздерживаться от спекуляций по поводу того, кто организовал и осуществил эти диверсии", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Вопрос при этом остается на повестке, добавила она, поскольку речь идет о крупнейшем в истории акте саботажа в отношении транспортной инфраструктуры. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221222/terakty-1840412093.html

https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html

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мария захарова, россия, европа, германия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", алексей миллер