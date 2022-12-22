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Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Все признали, что на "Северных потоках" произошёл теракт, ясно, что это было сделано при поддержке государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:38
2022-12-22T20:40
владимир путин
алексей миллер
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генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все признали, что на "Северных потоках" произошёл теракт, ясно, что это было сделано при поддержке государств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это теракт. Это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", - сказал Путин на пресс-конференции. Он добавил, что "в таких случаях обычно говорят: "Смотри, кто заинтересован"". Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, газпром
Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром
20:38 22.12.2022 (обновлено: 20:40 22.12.2022)
 
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Президент Путин заявил, что все признали факт теракта на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все признали, что на "Северных потоках" произошёл теракт, ясно, что это было сделано при поддержке государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это теракт. Это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", - сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что "в таких случаях обычно говорят: "Смотри, кто заинтересован"".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 13:40
Россия надеется на расследование ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД
 
Владимир ПутинАлексей МиллерРоссияЕвропаГерманияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Газпром
 
 
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