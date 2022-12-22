https://ria.ru/20221222/potok-1840664842.html

Путин рассказал, кому был выгоден взрыв "Северного потока"

Путин рассказал, кому был выгоден взрыв "Северного потока" - РИА Новости, 22.12.2022

Путин рассказал, кому был выгоден взрыв "Северного потока"

Президент Владимир Путин заявил, что тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал "Северный... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:41

2022-12-22T19:41

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал "Северный поток". "Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета. Президент добавил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет. При этом все признали, что на "Северных потоках" произошёл теракт, добавил он."Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии", - объяснил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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