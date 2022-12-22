https://ria.ru/20221222/postradavshie-1840440284.html
Пушилин рассказал о состоянии Рогозина и Хоценко, пострадавших при обстреле
Пушилин рассказал о состоянии Рогозина и Хоценко, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин рассказал о состоянии Рогозина и Хоценко, пострадавших при обстреле
Состояние пострадавших при обстреле отеля в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко и экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина удовлетворительное, сообщил... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:00
2022-12-22T10:00
2022-12-22T10:01
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
денис пушилин
виталий хоценко
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роскосмос
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших при обстреле отеля в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко и экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина удовлетворительное, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник. "Состояние ребят удовлетворительное - и Рогозина, и Хоценко", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что им повезло.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html
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дмитрий рогозин, денис пушилин, виталий хоценко, донецкая народная республика, донецк, роскосмос, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Денис Пушилин, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Донецк, Роскосмос, В мире
10:00 22.12.2022 (обновлено: 10:01 22.12.2022)
Пушилин рассказал о состоянии Рогозина и Хоценко, пострадавших при обстреле
Пушилин: состояние пострадавших в Донецке Хоценко и Рогозина удовлетворительное