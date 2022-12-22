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Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года

Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022

Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года

Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:50

2022-12-22T18:50

2022-12-22T20:51

владимир путин

россия

политика

совет федерации рф

андрей клишас

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

госдума рф

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин."Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", — сказал глава государства.Российский лидер обратил внимание, что в 2017 году тоже не было послания. Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется". "Для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", — сообщил Путин.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства до конца этого года не выступит с посланием Федеральному собранию из-за напряженного графика.Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.

https://ria.ru/20221222/putin-1840659462.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, политика, совет федерации рф, андрей клишас, дмитрий песков (спецпредставитель президента), госдума рф