Рейтинг@Mail.ru
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:50
2022-12-22T20:51
владимир путин
россия
политика
совет федерации рф
андрей клишас
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин."Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", — сказал глава государства.Российский лидер обратил внимание, что в 2017 году тоже не было послания. Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется". "Для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", — сообщил Путин.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства до конца этого года не выступит с посланием Федеральному собранию из-за напряженного графика.Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20221222/putin-1840659462.html
https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html
https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, политика, совет федерации рф, андрей клишас, дмитрий песков (спецпредставитель президента), госдума рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Госдума РФ
18:50 22.12.2022 (обновлено: 20:51 22.12.2022)
 
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года

Путин сообщил, что послание Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:21
Об истощении запасов ВСУ, экономике и новых планах. Путин подвел итоги года
Российский лидер обратил внимание, что в 2017 году тоже не было послания. Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
"Для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", — сообщил Путин.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства до конца этого года не выступит с посланием Федеральному собранию из-за напряженного графика.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 18:12
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 08:00
"Они добились успеха": Путин отдал должное политике Запада
 
Владимир ПутинРоссияПолитикаСовет Федерации РФАндрей КлишасДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала