https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:50
2022-12-22T18:50
2022-12-22T20:51
владимир путин
россия
политика
совет федерации рф
андрей клишас
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
госдума рф
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин."Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", — сказал глава государства.Российский лидер обратил внимание, что в 2017 году тоже не было послания. Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется". "Для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", — сообщил Путин.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства до конца этого года не выступит с посланием Федеральному собранию из-за напряженного графика.Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20221222/putin-1840659462.html
https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html
https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, совет федерации рф, андрей клишас, дмитрий песков (спецпредставитель президента), госдума рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Госдума РФ
18:50 22.12.2022 (обновлено: 20:51 22.12.2022)
Послание президента Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
Путин сообщил, что послание Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Послание Федеральному собранию состоится в начале следующего года, нужно время и дополнительный анализ ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", — сказал глава государства.
Российский лидер обратил внимание, что в 2017 году тоже не было послания. Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
"Для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", — сообщил Путин.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства до конца этого года не выступит с посланием Федеральному собранию из-за напряженного графика.
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации
с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.