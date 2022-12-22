https://ria.ru/20221222/pomosch-1840645176.html
В G7 намерены активизировать усилия по выделению Украине военной помощи
В G7 намерены активизировать усилия по выделению Украине военной помощи - РИА Новости, 22.12.2022
В G7 намерены активизировать усилия по выделению Украине военной помощи
Страны "Большой семерки" намерены активизировать усилия по выделению Украине военного оборудования, в том числе средств ПВО, заявила глава МИД Германии Анналена РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:26
2022-12-22T18:26
2022-12-22T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
g7
анналена бербок
украина
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мид германии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены активизировать усилия по выделению Украине военного оборудования, в том числе средств ПВО, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи министров."Страны G7 взяли на себя обязательства активизировать и тесно взаимодействовать в том, чтобы покрыть срочные потребности Украины в военном и оборонительном вооружении, особенно в противовоздушной обороне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221222/g7-1840613089.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, G7, Анналена Бербок, Украина, Россия, МИД Германии, НАТО, Сергей Лавров
18:26 22.12.2022 (обновлено: 18:33 22.12.2022)
В G7 намерены активизировать усилия по выделению Украине военной помощи
В G7 намерены активизировать усилия по выделению Украине военной помощи, включая силы ПВО