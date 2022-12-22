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В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса - РИА Новости, 22.12.2022
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В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса - РИА Новости, 22.12.2022
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса
Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:34
2022-12-22T12:34
московская область (подмосковье)
общество
донбасс
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Акция стартовала в апреле, к ней "школы Московской области прямо очень активно присоединились", собрав "450 тонн гуманитарной помощи", сказала Каклюгина на брифинге, посвященном итогам работы социального блока. Вице-губернатор подчеркнула, что важное в этой акции не только количество собранной помощи, но и то, что дети научились "подставлять плечо тем, кто оказался в трудной ситуации". "Всего у нас за этот год с помощью волонтеров было собрано порядка пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. 100 фур Московская область… отправила на Донбасс", - добавила Каклюгина.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество, донбасс
Московская область (Подмосковье), Общество, Донбасс
12:34 22.12.2022
 
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса

В Московской области школы собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Акция стартовала в апреле, к ней "школы Московской области прямо очень активно присоединились", собрав "450 тонн гуманитарной помощи", сказала Каклюгина на брифинге, посвященном итогам работы социального блока.
Вице-губернатор подчеркнула, что важное в этой акции не только количество собранной помощи, но и то, что дети научились "подставлять плечо тем, кто оказался в трудной ситуации".
"Всего у нас за этот год с помощью волонтеров было собрано порядка пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. 100 фур Московская область… отправила на Донбасс", - добавила Каклюгина.
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Московская область (Подмосковье)ОбществоДонбасс
 
 
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