https://ria.ru/20221222/pomosch-1840497745.html
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса - РИА Новости, 22.12.2022
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса
Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:34
2022-12-22T12:34
2022-12-22T12:34
московская область (подмосковье)
общество
донбасс
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Акция стартовала в апреле, к ней "школы Московской области прямо очень активно присоединились", собрав "450 тонн гуманитарной помощи", сказала Каклюгина на брифинге, посвященном итогам работы социального блока. Вице-губернатор подчеркнула, что важное в этой акции не только количество собранной помощи, но и то, что дети научились "подставлять плечо тем, кто оказался в трудной ситуации". "Всего у нас за этот год с помощью волонтеров было собрано порядка пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. 100 фур Московская область… отправила на Донбасс", - добавила Каклюгина.
https://ria.ru/20221221/pomosch-1840392967.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, донбасс
Московская область (Подмосковье), Общество, Донбасс
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса
В Московской области школы собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Акция стартовала в апреле, к ней "школы Московской области прямо очень активно присоединились", собрав "450 тонн гуманитарной помощи", сказала Каклюгина на брифинге, посвященном итогам работы социального блока.
Вице-губернатор подчеркнула, что важное в этой акции не только количество собранной помощи, но и то, что дети научились "подставлять плечо тем, кто оказался в трудной ситуации".
"Всего у нас за этот год с помощью волонтеров было собрано порядка пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. 100 фур Московская область… отправила на Донбасс", - добавила Каклюгина.