https://ria.ru/20221222/pomosch-1840497745.html

В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса

В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса - РИА Новости, 22.12.2022

В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса

Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:34

2022-12-22T12:34

2022-12-22T12:34

московская область (подмосковье)

общество

донбасс

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Школы Московской области в рамках акции "Доброе дело" собрали 450 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Акция стартовала в апреле, к ней "школы Московской области прямо очень активно присоединились", собрав "450 тонн гуманитарной помощи", сказала Каклюгина на брифинге, посвященном итогам работы социального блока. Вице-губернатор подчеркнула, что важное в этой акции не только количество собранной помощи, но и то, что дети научились "подставлять плечо тем, кто оказался в трудной ситуации". "Всего у нас за этот год с помощью волонтеров было собрано порядка пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. 100 фур Московская область… отправила на Донбасс", - добавила Каклюгина.

https://ria.ru/20221221/pomosch-1840392967.html

московская область (подмосковье)

донбасс

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), общество, донбасс