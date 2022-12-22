https://ria.ru/20221222/poezda-1840421209.html
Поезда в Московском узле ходят по графику
Поезда в Московском узле ходят по графику - РИА Новости, 22.12.2022
Поезда в Московском узле ходят по графику
Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:53
2022-12-22T08:53
2022-12-22T11:17
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). С вечера среды и до утра четверга в столице идет ледяной дождь, образовался гололед. "В настоящее время сбоев в движении поездов в Мосузле в связи с ухудшением погоды нет. Для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника", - сообщили в МЖД в четверг. К расчистке платформ привлечены свыше 1,2 тысячи человек. Для борьбы с обледенением пассажирской инфраструктуры на сутки заготовлено 450 тонн антигололедных средств и песка."В настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье", - сообщила компания."Аэроэкспресс" отмечает, что в период ледяного дождя, который продолжается в столичном регионе со вчерашнего дня, компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах и терминалах.
https://ria.ru/20221221/dozhd-1840396189.html
https://ria.ru/20221222/dozhd-1840452348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ржд, москва, аэроэкспресс, общество
РЖД, Москва, Аэроэкспресс, Общество
08:53 22.12.2022 (обновлено: 11:17 22.12.2022)
Поезда в Московском узле ходят по графику
Поезда в Московском железнодорожном узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
С вечера среды и до утра четверга в столице идет ледяной дождь, образовался гололед.
"В настоящее время сбоев в движении поездов в Мосузле в связи с ухудшением погоды нет. Для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника", - сообщили в МЖД в четверг.
К расчистке платформ привлечены свыше 1,2 тысячи человек. Для борьбы с обледенением пассажирской инфраструктуры на сутки заготовлено 450 тонн антигололедных средств и песка.
"В настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье", - сообщила компания.
"Аэроэкспресс" отмечает, что в период ледяного дождя, который продолжается в столичном регионе со вчерашнего дня, компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах и терминалах.