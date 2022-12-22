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Поезда в Московском узле ходят по графику - РИА Новости, 22.12.2022
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Поезда в Московском узле ходят по графику
Поезда в Московском узле ходят по графику - РИА Новости, 22.12.2022
Поезда в Московском узле ходят по графику
Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:53
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ржд
москва
аэроэкспресс
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). С вечера среды и до утра четверга в столице идет ледяной дождь, образовался гололед. "В настоящее время сбоев в движении поездов в Мосузле в связи с ухудшением погоды нет. Для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника", - сообщили в МЖД в четверг. К расчистке платформ привлечены свыше 1,2 тысячи человек. Для борьбы с обледенением пассажирской инфраструктуры на сутки заготовлено 450 тонн антигололедных средств и песка."В настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье", - сообщила компания."Аэроэкспресс" отмечает, что в период ледяного дождя, который продолжается в столичном регионе со вчерашнего дня, компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах и терминалах.
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ржд, москва, аэроэкспресс, общество
РЖД, Москва, Аэроэкспресс, Общество
08:53 22.12.2022 (обновлено: 11:17 22.12.2022)
 
Поезда в Московском узле ходят по графику

Поезда в Московском железнодорожном узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВестибюль станции "Окружная" МЦД1
Вестибюль станции Окружная МЦД1 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вестибюль станции "Окружная" МЦД1 . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
С вечера среды и до утра четверга в столице идет ледяной дождь, образовался гололед.
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"В настоящее время сбоев в движении поездов в Мосузле в связи с ухудшением погоды нет. Для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника", - сообщили в МЖД в четверг.
К расчистке платформ привлечены свыше 1,2 тысячи человек. Для борьбы с обледенением пассажирской инфраструктуры на сутки заготовлено 450 тонн антигололедных средств и песка.
"В настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье", - сообщила компания.
"Аэроэкспресс" отмечает, что в период ледяного дождя, который продолжается в столичном регионе со вчерашнего дня, компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах и терминалах.
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РЖДМоскваАэроэкспрессОбщество
 
 
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