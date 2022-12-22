https://ria.ru/20221222/poezda-1840421209.html

Поезда в Московском узле ходят по графику

Поезда в Московском узле ходят по графику - РИА Новости, 22.12.2022

Поезда в Московском узле ходят по графику

Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:53

2022-12-22T08:53

2022-12-22T11:17

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москва

аэроэкспресс

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поезда в Московском узле ходят по графику, несмотря на ледяной дождь в регионе, а для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). С вечера среды и до утра четверга в столице идет ледяной дождь, образовался гололед. "В настоящее время сбоев в движении поездов в Мосузле в связи с ухудшением погоды нет. Для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме курсирует специальная техника", - сообщили в МЖД в четверг. К расчистке платформ привлечены свыше 1,2 тысячи человек. Для борьбы с обледенением пассажирской инфраструктуры на сутки заготовлено 450 тонн антигололедных средств и песка."В настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье", - сообщила компания."Аэроэкспресс" отмечает, что в период ледяного дождя, который продолжается в столичном регионе со вчерашнего дня, компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах и терминалах.

https://ria.ru/20221221/dozhd-1840396189.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ржд, москва, аэроэкспресс, общество