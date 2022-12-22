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В Ростовской области примут новые меры поддержки мобилизованных

В Ростовской области примут новые меры поддержки мобилизованных - РИА Новости, 22.12.2022

В Ростовской области примут новые меры поддержки мобилизованных

Поддержка мобилизованных и членов их семей в текущем году стала одной из ключевых задач для органов государственной власти России всех уровней. О том, что для... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:47

2022-12-22T20:47

2022-12-22T20:47

ростовская область

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Поддержка мобилизованных и членов их семей в текущем году стала одной из ключевых задач для органов государственной власти России всех уровней. О том, что для этого было сделано депутатами Законодательного собрания Ростовской области, что еще предстоит сделать, а также о том, как оценивается бюджет региона на фоне санкций, корреспонденту РИА Новости Юлии Насулиной рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко:- Александр Валентинович, как депутаты областного Законодательного собрания помогают мобилизованным?- Тема поддержки мобилизованных, военнослужащих и членов их семей стала для нас актуальной с первого дня спецоперации, и сейчас она присутствует в повестке каждого заседания Законодательного собрания. Эта тема имеет несколько измерений. Если говорить о первом и самом главном - человеческом, то поддержка мобилизованных и их семей является настоятельной необходимостью для людей, которые любят свое Отечество.Каждый депутат вносит посильный вклад: кто-то взял шефство над конкретными частями, кто-то оказывает гуманитарную помощь через структуры вооруженных сил, кто-то работает с народной милицией ЛНР и ДНР.- Вероятно, вы имеете ввиду депутата Максима Геласа, который участвовал в спецоперации в качестве добровольца. Помогает ли он наладить работу по оказанию помощи?- Максим Гелас три месяца был в составе народной милиции ЛНР и был демобилизован в начале декабря. Теперь перед ним стоит задача организовать эффективное взаимодействие между депутатским корпусом и нашими ребятами, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Это непросто, потому что они находятся на разных участках. И поэтому Гелас сейчас ключевое звено: его многие знают в ЛНР и он владеет информацией о том, что необходимо ребятам прежде всего.На днях он выезжает в одну из таких частей, где служат мобилизованные. По их конкретным заявкам собраны амуниция, продукты, приспособления радиосвязи - те вещи, которые не входят в обязательный перечень для частей вооруженных сил, но существенно упрощают различные, в том числе бытовые вопросы службы наших земляков.- Помощь в решении бытовых вопросов актуальна и для семей мобилизованных. Что делается в этом направлении?- Что касается законодательно-нормативной части, у нас в Ростовской области принято 17 различных мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Они установлены и в законах Ростовской области, и в указе губернатора, постановлении правительства, правовых актах органов местного самоуправления.Если говорить конкретно, это освобождение от транспортного налога мобилизованных и членов их семей, предоставление бесплатной юридической помощи, выплата каждому мобилизованному 150 тысяч рублей из бюджета области, внеочередное зачисление в детский сад и освобождение платы за него детей мобилизованных, помощь в поиске работы и многое другое.- Какие еще меры поддержки, на ваш взгляд, необходимо предусмотреть законодательно?- У нас организовано несколько горячих линий и есть Центр помощи мобилизованным, который собирает информацию, обобщает и направляет предложения депутатам для проработки дальнейших мер. То есть, мы исходим из конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, и в каждом случае пытаемся найти возможность им помочь.Например, возник вопрос по летнему оздоровлению детей. Лето еще впереди, но мы уже сегодня прорабатываем вопрос о том, чтобы с помощью бюджета обеспечить бесплатный отдых детям мобилизованных граждан. Это очевидно нужная мера.Возникают и жизненные ситуации, когда членам семей мобилизованных нужно оказать адресную социальную помощь. И таких ситуаций бывает достаточно много. Сегодня мы прорабатываем вопрос о том, чтобы предоставить возможность членам семей мобилизованных получать такую адресную помощь на решение конкретных жизненных ситуаций.- Не так давно депутаты областного парламента разработали первый в России справочник о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Получил ли он распространение?- Не все из числа мобилизованных знают, на какие меры поддержки можно рассчитывать, куда обратиться. Именно поэтому мы еще в октябре подготовили такой справочник. Сегодня он есть в электронном и бумажном виде. И мы его постоянно обновляем. Наш опыт используют теперь и другие регионы нашей страны применительно к своим ситуациям.- Как осуществляется взаимодействие Законодательного собрания Ростовской области с парламентами новых регионов России? Планируется ли включение парламентов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Южно-Российской парламентской ассоциации?- Сегодня эти четыре региона находятся в зоне боевых действий, там введено военное положение, и это накладывает отпечаток на формы работы органов власти. Мы с коллегами из ЛНР, ДНР взаимодействуем в рамках совета законодателей. На заседании в начале декабря как раз обсуждали механизмы работы. Понятно, что на первом плане практическая работа по оказанию помощи тем, кто находится на линии боевого соприкосновения, а во-вторых, налаживание нормальной жизни на освобожденных территориях.Что касается участия регионов в ЮРПА, это вопрос ближайшего будущего. Как появится возможность, мы обязательно этот вопрос поставим в планы нашей работы.- Как вы оцениваете бюджет Ростовской области текущего года? Есть ли свидетельства роста или стагнации экономики региона в условиях санкций?- Когда началось беспрецедентное внешнее давление на нашу страну, прогнозы были очень пессимистичными у ряда экспертов, но нас многому научил ковидный 2020 год. Благодаря этому опыту, как только внешние вызовы стали для нас очевидно жесткими, мы незамедлительно обратились в адрес федерального правительства и Госдумы с предложением о принятии мер поддержки. Многие из наших предложений отразились в оперативно принятых федеральных решениях.Также мы оперативно в марте начали принимать нормативные документы в части поддержки экономики, бизнеса. И мы смогли принятыми налоговыми льготами, кредитными стимулами и другими мерами поддержки сохранить динамику развития основных отраслей экономики.- Какие конкретно меры были приняты?- Мы сократили ставку налога на имущество для предприятий, которые реализуют крупные инвестпроекты, чтобы сохранить инвесторов, понизили ставку по налогу на прибыль компаниям, которые реализуют региональные инвестпроекты. Сократили транспортный налог для некоторых категорий предприятий, кого-то полностью освободили от налога до 2024 года, например, автомобили на природном газе. Было продлено действие пакета налоговых льгот, принятых во время распространения ковида. Плюс муниципалитеты последовали за областным уровнем по предоставлению льгот по земельному налогу, например.Этот комплекс мер позволил сначала затормозить сокращение производства, потом остановилось сокращение, а затем в течение нескольких месяцев шел уверенный рост и промышленного производства, и сферы услуг.Мы видим, что, несмотря на жесточайшие условия ведения экономической деятельности, за год бюджет области прирос на 32,7 миллиарда рублей. С марта и до конца декабря наблбдается устойчивый рост доходной части бюджета за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц.- Как бы Вы охарактеризовали бюджет 2023 года?- Если говорить о будущем, Ростовская область достаточно уверенно смотрит в 2023 год с тем бюджетом, который мы утвердили. И доходы, и расходы сбалансированы, долговая нагрузка невысокая. Да, она есть, но нам нужны инвестиции в инфраструктуру. Нам нужно строить дороги, водопроводы, канализационные системы, школы, больницы. И все это в бюджете заложено.У нас продолжится строительство 15 новых школ, 6 детсадов, сотни социальных объектов будут отремонтированы.Продолжается строительство жилищное и дорожное. На 80 с лишним процентов увеличивается объем средств, направляемых на строительство новых дорог, реконструкцию и капремонт существующих. Это и Западная хорда, и строительство Ростовского транспортного кольца. Отремонтированы будут 34 дороги, 21 или заново построена или реконструирована.- Будут ли наращиваться социальные обязательства в будущем году?- Важно, что бюджет на 2023 год решает две задачи. С одной стороны, он не только сохраняет социальные обязательства, но в чем-то и наращивает их. Потому что выплаты индексируются, утверждены новые выплаты. С другой стороны, бюджет дает возможность реализовать цели национального развития и создать возможности для функционирования экономики, поскольку предусмотрено и строительство, и капитальные ремонты.Весь набор бюджетных мер позволяет понимать возможности нашего резерва, возможность в течение года менять приоритеты в зависимости от ситуации. Опыт работы в предыдущие три года подсказывает, что с какими бы сложностями мы не столкнулись в 2023 году, мы будем готовы реагировать на изменяющуюся ситуацию.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

интервью, александр ищенко, ростовская область, россия