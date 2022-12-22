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Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840673042.html
Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств
Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств - РИА Новости, 22.12.2022
Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств
Государственный департамент опасается мошенничества при распределении киевскими властями переданных средств поддержки, следует из отчета офиса генерального... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:24
2022-12-22T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
государственный департамент сша
энтони блинкен
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Государственный департамент опасается мошенничества при распределении киевскими властями переданных средств поддержки, следует из отчета офиса генерального инспектора Госдепа.В документе утверждается, что из-за значительных ограничений в сфере безопасности на Украине трудно организовать наблюдение за реализацией американских программ за пределами Киева и области. "В таких условиях велик риск для государственного департамента, поскольку недостатки в надзоре подвергают программы опасности неверной организации или мошенничества, что вызывает серьезную озабоченность в контексте Украины, занявшей третье место в мировом рейтинге восприятия коррупции в 2021 году", — говорится в тексте.Согласно отчету, офис генинспектора рекомендовал рассмотреть возможность заключения контрактов на мониторинг со сторонними организациями.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot. Кроме того, президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты также предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие ВСУ. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html
https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840197217.html
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в мире, украина, киев, государственный департамент сша, энтони блинкен, джо байден, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Джо Байден, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
20:24 22.12.2022 (обновлено: 23:56 22.12.2022)
 
Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств

Госдеп США опасается мошенничества при распределении Киевом переданных средств поддержки

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Государственный департамент опасается мошенничества при распределении киевскими властями переданных средств поддержки, следует из отчета офиса генерального инспектора Госдепа.
В документе утверждается, что из-за значительных ограничений в сфере безопасности на Украине трудно организовать наблюдение за реализацией американских программ за пределами Киева и области.
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"В таких условиях велик риск для государственного департамента, поскольку недостатки в надзоре подвергают программы опасности неверной организации или мошенничества, что вызывает серьезную озабоченность в контексте Украины, занявшей третье место в мировом рейтинге восприятия коррупции в 2021 году", — говорится в тексте.
Согласно отчету, офис генинспектора рекомендовал рассмотреть возможность заключения контрактов на мониторинг со сторонними организациями.
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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot. Кроме того, президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты также предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие ВСУ. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенДжо БайденСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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