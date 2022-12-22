https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840673042.html

Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств

Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств - РИА Новости, 22.12.2022

Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств

Государственный департамент опасается мошенничества при распределении киевскими властями переданных средств поддержки, следует из отчета офиса генерального... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:24

2022-12-22T20:24

2022-12-22T23:56

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Государственный департамент опасается мошенничества при распределении киевскими властями переданных средств поддержки, следует из отчета офиса генерального инспектора Госдепа.В документе утверждается, что из-за значительных ограничений в сфере безопасности на Украине трудно организовать наблюдение за реализацией американских программ за пределами Киева и области. "В таких условиях велик риск для государственного департамента, поскольку недостатки в надзоре подвергают программы опасности неверной организации или мошенничества, что вызывает серьезную озабоченность в контексте Украины, занявшей третье место в мировом рейтинге восприятия коррупции в 2021 году", — говорится в тексте.Согласно отчету, офис генинспектора рекомендовал рассмотреть возможность заключения контрактов на мониторинг со сторонними организациями.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot. Кроме того, президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты также предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие ВСУ. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840197217.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, киев, государственный департамент сша, энтони блинкен, джо байден, сша, вооруженные силы украины, нато