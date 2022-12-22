20:24 22.12.2022 (обновлено: 23:56 22.12.2022)
Госдеп опасается мошенничества при распределении переданных Киеву средств
Госдеп США опасается мошенничества при распределении Киевом переданных средств поддержки
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Государственный департамент опасается мошенничества при распределении киевскими властями переданных средств поддержки, следует из отчета офиса генерального инспектора Госдепа.
В документе утверждается, что из-за значительных ограничений в сфере безопасности на Украине трудно организовать наблюдение за реализацией американских программ за пределами Киева и области.
"В таких условиях велик риск для государственного департамента, поскольку недостатки в надзоре подвергают программы опасности неверной организации или мошенничества, что вызывает серьезную озабоченность в контексте Украины, занявшей третье место в мировом рейтинге восприятия коррупции в 2021 году", — говорится в тексте.
Согласно отчету, офис генинспектора рекомендовал рассмотреть возможность заключения контрактов на мониторинг со сторонними организациями.
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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot. Кроме того, президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты также предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие ВСУ. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российских ВКС.