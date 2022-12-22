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В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840608469.html
В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется
В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется - РИА Новости, 22.12.2022
В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется
Страны G7 намерены продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:12
2022-12-22T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
сергей рябков
сергей лавров
украина
g7
оон
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии. "В течение всего 2022 года и в преддверии нового года наша приверженность поддержке Украины остается непоколебимой. G7 будет решительно поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отмечается в заявлении. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, сергей рябков, сергей лавров, украина, g7, оон, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Украина, G7, ООН, Россия, Германия
17:12 22.12.2022 (обновлено: 17:17 22.12.2022)
 
В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется

Страны G7 заявили, что продолжат поддержку Украины так долго, как это потребуется

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии.
"В течение всего 2022 года и в преддверии нового года наша приверженность поддержке Украины остается непоколебимой. G7 будет решительно поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отмечается в заявлении.
Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:55Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей РябковСергей ЛавровУкраинаG7ООНРоссияГермания
 
 
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