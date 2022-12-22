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В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется

В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется - РИА Новости, 22.12.2022

В G7 заявили, что будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется

Страны G7 намерены продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:12

2022-12-22T17:12

2022-12-22T17:17

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии. "В течение всего 2022 года и в преддверии нового года наша приверженность поддержке Украины остается непоколебимой. G7 будет решительно поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отмечается в заявлении. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221222/vsu-1840602783.html

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