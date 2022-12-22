https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых" - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"
Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:43
2022-12-22T16:43
2022-12-22T16:43
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых". Президент напомнил что накануне состоялся первый съезд Всероссийского детского движения "Движение первых", куда приехали представители всех регионов. "И хочется, безусловно, сказать им: в добрый час! А руководителей регионов федерации, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку", - сказал Путин. Он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ей могли свободно пользоваться все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали работу государства при рождении детей и при приобретении жилья.
https://ria.ru/20221222/molodezh-1840593749.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"
Путин призвал губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых".
Президент напомнил что накануне состоялся первый съезд Всероссийского детского движения "Движение первых", куда приехали представители всех регионов.
"И хочется, безусловно, сказать им: в добрый час! А руководителей регионов федерации, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ей могли свободно пользоваться все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали работу государства при рождении детей и при приобретении жилья.