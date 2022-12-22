Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых" - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых" - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"
Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:43
2022-12-22T16:43
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых". Президент напомнил что накануне состоялся первый съезд Всероссийского детского движения "Движение первых", куда приехали представители всех регионов. "И хочется, безусловно, сказать им: в добрый час! А руководителей регионов федерации, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку", - сказал Путин. Он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ей могли свободно пользоваться все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали работу государства при рождении детей и при приобретении жилья.
https://ria.ru/20221222/molodezh-1840593749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:0:1934:1450_1920x0_80_0_0_25635554966d67fef841a1f82842ee3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:43 22.12.2022
 
Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"

Путин призвал губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых"

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых".
Президент напомнил что накануне состоялся первый съезд Всероссийского детского движения "Движение первых", куда приехали представители всех регионов.
"И хочется, безусловно, сказать им: в добрый час! А руководителей регионов федерации, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ей могли свободно пользоваться все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали работу государства при рождении детей и при приобретении жилья.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с представителями молодежных сообществ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:37
Путин назвал обеспечение преемственности поколений ключевой задачей
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала