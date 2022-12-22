https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html

Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"

Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых" - РИА Новости, 22.12.2022

Путин призвал губернаторов оказывать поддержку "Движению первых"

Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых". РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:43

2022-12-22T16:43

2022-12-22T16:43

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернаторов оказывать всестороннюю поддержку "Движению первых". Президент напомнил что накануне состоялся первый съезд Всероссийского детского движения "Движение первых", куда приехали представители всех регионов. "И хочется, безусловно, сказать им: в добрый час! А руководителей регионов федерации, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку", - сказал Путин. Он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ей могли свободно пользоваться все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали работу государства при рождении детей и при приобретении жилья.

https://ria.ru/20221222/molodezh-1840593749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия