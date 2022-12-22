https://ria.ru/20221222/plan-1840682527.html
СМИ узнали о доработке "плана мира" командой Зеленского
СМИ узнали о доработке "плана мира" командой Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
СМИ узнали о доработке "плана мира" командой Зеленского
Окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале -... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:30
2022-12-22T21:30
2022-12-22T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале - спустя год после начала специальной военной операции, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах. Ранее Зеленский сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина
21:30 22.12.2022 (обновлено: 21:33 22.12.2022)
СМИ узнали о доработке "плана мира" командой Зеленского
WSJ: команда Зеленского дорабатывает план мира, который может представить в феврале
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале - спустя год после начала специальной военной операции, сообщает американская газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.
"Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время", - говорится в сообщении газеты.
Ранее Зеленский сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.