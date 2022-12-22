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США утверждают, что Москва не готова к переговорам с Киевом - РИА Новости, 22.12.2022
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США утверждают, что Москва не готова к переговорам с Киевом
США утверждают, что Москва не готова к переговорам с Киевом - РИА Новости, 22.12.2022
США утверждают, что Москва не готова к переговорам с Киевом
США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:40
2022-12-22T21:40
в мире
владимир путин
джон кирби
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
нато
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот", - сказал Кирби журналистам. Кирби добавил, что пока нет никаких планов по организации встречи президента США Джо Байдена и российского лидера. "Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров с господином Путиным", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно. Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
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в мире, владимир путин, джон кирби, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, нато
В мире, Владимир Путин, Джон Кирби, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Киев, НАТО
21:40 22.12.2022
 
США утверждают, что Москва не готова к переговорам с Киевом

Координатор Кирби заявил, что Москва "не готова к переговорам" с Киевом

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот", - сказал Кирби журналистам.
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Кирби добавил, что пока нет никаких планов по организации встречи президента США Джо Байдена и российского лидера. "Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров с господином Путиным", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
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В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреВладимир ПутинДжон КирбиДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаКиевНАТО
 
 
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