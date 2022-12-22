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Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/peregovory-1840659352.html
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин
Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:13
2022-12-22T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин."Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. А мы (от переговоров) и не отказывались никогда", - сказал Путин на пресс-подходе.Он обратил внимание на то, что рано или поздно любые стороны конфликта договариваются. "Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html
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в мире, киев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Россия
19:13 22.12.2022 (обновлено: 19:24 22.12.2022)
 
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин

Путин: все конфликты завершаются переговорами, чем быстрее это поймет Украина, тем лучше

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в ходе спецоперации
Военнослужащий ВС России в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин.
"Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. А мы (от переговоров) и не отказывались никогда", - сказал Путин на пресс-подходе.
Он обратил внимание на то, что рано или поздно любые стороны конфликта договариваются. "Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше", - подчеркнул президент РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 09:11Специальная военная операция на Украине
В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ПутинРоссия
 
 
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