https://ria.ru/20221222/peregovory-1840659352.html
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин
Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:13
2022-12-22T19:13
2022-12-22T19:24
специальная военная операция на украине
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киев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин."Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. А мы (от переговоров) и не отказывались никогда", - сказал Путин на пресс-подходе.Он обратил внимание на то, что рано или поздно любые стороны конфликта договариваются. "Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html
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в мире, киев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Россия
19:13 22.12.2022 (обновлено: 19:24 22.12.2022)
Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин
Путин: все конфликты завершаются переговорами, чем быстрее это поймет Украина, тем лучше