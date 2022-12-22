https://ria.ru/20221222/peregovory-1840659352.html

Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин

Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Все вооруженные конфликты завершаются переговорами, подчеркнул Путин

Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:13

2022-12-22T19:13

2022-12-22T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин."Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. А мы (от переговоров) и не отказывались никогда", - сказал Путин на пресс-подходе.Он обратил внимание на то, что рано или поздно любые стороны конфликта договариваются. "Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html

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в мире, киев, владимир путин, россия