https://ria.ru/20221222/peregovory-1840644249.html

Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря

Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря - РИА Новости, 22.12.2022

Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря

В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:22

2022-12-22T18:22

2022-12-22T18:30

россия

азербайджан

москва

сергей лавров

джейхун байрамов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774139539_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_384e39cf67aea2a8fb1ed77b497ea11c.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."(В пятницу - ред.) 23 декабря в Москве состоятся переговоры Министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова",- рассказали в МИД РФ. Какой либо дополнительной информации к сказанному там не добавили.

https://ria.ru/20221222/mid-1840540375.html

россия

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, москва, сергей лавров, джейхун байрамов