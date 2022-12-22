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Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря - РИА Новости, 22.12.2022
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Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря - РИА Новости, 22.12.2022
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря
В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:22
2022-12-22T18:30
россия
азербайджан
москва
сергей лавров
джейхун байрамов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."(В пятницу - ред.) 23 декабря в Москве состоятся переговоры Министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова",- рассказали в МИД РФ. Какой либо дополнительной информации к сказанному там не добавили.
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россия, азербайджан, москва, сергей лавров, джейхун байрамов
Россия, Азербайджан, Москва, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов
18:22 22.12.2022 (обновлено: 18:30 22.12.2022)
 
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря

В МИД России сообщили, что переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
"(В пятницу - ред.) 23 декабря в Москве состоятся переговоры Министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова",- рассказали в МИД РФ. Какой либо дополнительной информации к сказанному там не добавили.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 14:26
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РоссияАзербайджанМоскваСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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