https://ria.ru/20221222/peregovory-1840644249.html
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря - РИА Новости, 22.12.2022
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря
В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:22
2022-12-22T18:22
2022-12-22T18:30
россия
азербайджан
москва
сергей лавров
джейхун байрамов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774139539_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_384e39cf67aea2a8fb1ed77b497ea11c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."(В пятницу - ред.) 23 декабря в Москве состоятся переговоры Министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова",- рассказали в МИД РФ. Какой либо дополнительной информации к сказанному там не добавили.
https://ria.ru/20221222/mid-1840540375.html
россия
азербайджан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774139539_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_dae1f37368692b8be1addfa45d4a7249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, москва, сергей лавров, джейхун байрамов
Россия, Азербайджан, Москва, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов
18:22 22.12.2022 (обновлено: 18:30 22.12.2022)
Переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря
В МИД России сообщили, что переговоры Лаврова и Байрамова пройдут 23 декабря в Москве