https://ria.ru/20221222/patriot-1840654711.html
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 22.12.2022
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину
Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:59
2022-12-22T18:59
2022-12-22T19:51
специальная военная операция на украине
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
владимир путин
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев."Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета."Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, владимир путин, россия, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), В мире, Владимир Путин, Россия, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:59 22.12.2022 (обновлено: 19:51 22.12.2022)
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину
Президент Путин назвал поставки ЗРК Patriot Украине затягиванием конфликта
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее США
объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев
.
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.
"Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется", - добавил президент.