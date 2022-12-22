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Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/patriot-1840654711.html
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину - РИА Новости, 22.12.2022
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину
Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:59
2022-12-22T19:51
специальная военная операция на украине
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
владимир путин
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев."Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета."Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется", - добавил президент.
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украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, владимир путин, россия, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), В мире, Владимир Путин, Россия, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:59 22.12.2022 (обновлено: 19:51 22.12.2022)
 
Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину

Президент Путин назвал поставки ЗРК Patriot Украине затягиванием конфликта

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев.
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.
"Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется", - добавил президент.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 06:26
Западные вооружения на Украине систематично уничтожаются, заявил Антонов
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )В миреВладимир ПутинРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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