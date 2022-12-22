https://ria.ru/20221222/patriot-1840400759.html

Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден

Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден - РИА Новости, 22.12.2022

Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:31

2022-12-22T01:31

2022-12-22T01:35

специальная военная операция на украине

в мире

киев

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

джо байден

энтони блинкен

сергей лавров

украина

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях."Мы не обсуждали данную тему с президентом (Зеленским), однако мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер", - сказал Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Вашингтоне.Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html

https://ria.ru/20221222/bayden-1840399067.html

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в мире, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, украина, россия, сша, нато