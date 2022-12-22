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Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/patriot-1840400759.html
Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден
Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден - РИА Новости, 22.12.2022
Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:31
2022-12-22T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
киев
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
джо байден
энтони блинкен
сергей лавров
украина
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях."Мы не обсуждали данную тему с президентом (Зеленским), однако мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер", - сказал Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Вашингтоне.Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html
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в мире, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО
01:31 22.12.2022 (обновлено: 01:35 22.12.2022)
 
Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден

Байден заявил, что передача Киеву ЗРК Patriot не задумывается как шаг к эскалации

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях.
"Мы не обсуждали данную тему с президентом (Зеленским), однако мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер", - сказал Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
01:18Специальная военная операция на Украине
США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден
Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
00:59Специальная военная операция на Украине
Байден заявил на пресс-конференции, что Зеленский открыт к диалогу о мире
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Джо БайденЭнтони БлинкенСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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