https://ria.ru/20221222/partiya-1840698694.html

Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию

Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию - РИА Новости, 22.12.2022

Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию

В Белоруссию прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщили в четверг в министерстве обороны республики. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:42

2022-12-22T23:42

2022-12-22T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщили в четверг в министерстве обороны республики. "Сегодня прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К". Эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России", - отметил помощник министра обороны республики Леонид Касинский в эфире телеканала СТВ. По его словам, ЗРК в ближайшие дни поступят в соединения и воинские части. "Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. Как высокоскоростных, так и низкоскоростных. И на достаточно широком спектре высот", - добавил представитель Минобороны Белоруссии. Основные задачи "Тора" - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.

https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html

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в мире, белоруссия, тор (зенитный ракетный комплекс)