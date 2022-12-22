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Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию
Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию - РИА Новости, 22.12.2022
Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию
В Белоруссию прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщили в четверг в министерстве обороны республики. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:42
2022-12-22T23:42
2022-12-22T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщили в четверг в министерстве обороны республики. "Сегодня прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К". Эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России", - отметил помощник министра обороны республики Леонид Касинский в эфире телеканала СТВ. По его словам, ЗРК в ближайшие дни поступят в соединения и воинские части. "Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. Как высокоскоростных, так и низкоскоростных. И на достаточно широком спектре высот", - добавил представитель Минобороны Белоруссии. Основные задачи "Тора" - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.
https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html
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в мире, белоруссия, тор (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Тор (зенитный ракетный комплекс)
Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию
Глава Минобороны Касинский: очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию
МИНСК, 22 дек - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщили в четверг в министерстве обороны республики.
"Сегодня прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К". Эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России", - отметил помощник министра обороны республики Леонид Касинский в эфире телеканала СТВ.
По его словам, ЗРК в ближайшие дни поступят в соединения и воинские части.
"Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. Как высокоскоростных, так и низкоскоростных. И на достаточно широком спектре высот", - добавил представитель Минобороны Белоруссии.
Основные задачи "Тора" - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.