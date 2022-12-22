https://ria.ru/20221222/otkrytie-1840519087.html

Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января

Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января - РИА Новости, 22.12.2022

Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января

Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января, на место руководителя банка будет выдвинут экс-глава "Юникредит банка" и бывший зампред Банка России Михаил... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:23

2022-12-22T13:23

2022-12-22T13:38

экономика

михаил задорнов (банкир)

втб

открытие (банк)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января, на место руководителя банка будет выдвинут экс-глава "Юникредит банка" и бывший зампред Банка России Михаил Алексеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. Банк России ранее в пятницу сообщил, что заключил с ВТБ соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей. "Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - говорится в сообщении.Алексеев начал свою карьеру в министерстве финансов Советского Союза в 1989 году, а в 1992 году перешел в коммерческий банковский сектор. В июле 2008 года он был назначен председателем правления "Юникредит банка". В октябре 2020 года Алексеев стал зампредом Банка России, курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС. В ЦБ он проработал до июня 2022 года.

https://ria.ru/20221207/konsolidatsiya-1837022475.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, михаил задорнов (банкир), втб, открытие (банк)