https://ria.ru/20221222/otkrytie-1840519087.html
Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января
Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января - РИА Новости, 22.12.2022
Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января
Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января, на место руководителя банка будет выдвинут экс-глава "Юникредит банка" и бывший зампред Банка России Михаил... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:23
2022-12-22T13:23
2022-12-22T13:38
экономика
михаил задорнов (банкир)
втб
открытие (банк)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января, на место руководителя банка будет выдвинут экс-глава "Юникредит банка" и бывший зампред Банка России Михаил Алексеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. Банк России ранее в пятницу сообщил, что заключил с ВТБ соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей. "Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - говорится в сообщении.Алексеев начал свою карьеру в министерстве финансов Советского Союза в 1989 году, а в 1992 году перешел в коммерческий банковский сектор. В июле 2008 года он был назначен председателем правления "Юникредит банка". В октябре 2020 года Алексеев стал зампредом Банка России, курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС. В ЦБ он проработал до июня 2022 года.
https://ria.ru/20221207/konsolidatsiya-1837022475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил задорнов (банкир), втб, открытие (банк)
Экономика, Михаил Задорнов (банкир), ВТБ, Открытие (банк)
13:23 22.12.2022 (обновлено: 13:38 22.12.2022)
Глава "Открытия" Задорнов покинет пост с 1 января
Экс-главу "Юникредит банка" Алексеева выдвинут на пост главы "Открытия" вместо Задорнова
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января, на место руководителя банка будет выдвинут экс-глава "Юникредит банка" и бывший зампред Банка России Михаил Алексеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
Банк России ранее в пятницу сообщил, что заключил с ВТБ соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей.
"Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - говорится в сообщении.
Алексеев начал свою карьеру в министерстве финансов Советского Союза в 1989 году, а в 1992 году перешел в коммерческий банковский сектор. В июле 2008 года он был назначен председателем правления "Юникредит банка". В октябре 2020 года Алексеев стал зампредом Банка России, курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС. В ЦБ он проработал до июня 2022 года.