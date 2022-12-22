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ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.12.2022
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ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей
ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.12.2022
ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей
Центробанк заключил соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей до конца года, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:44
2022-12-22T17:34
экономика
россия
втб
центральный банк рф (цб рф)
открытие (банк)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Центробанк заключил соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей до конца года, говорится в пресс-релизе регулятора.Стороны договора решили, что право собственности на акции "Открытия" перейдет к другому банку не позднее 31 декабря "при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме". Также известно, для клиентов финансовой организации ничего не изменится, ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы.План по интеграции бизнесов участников договора утвердят уже после закрытия сделки.На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор намерен завершить продажу банка до конца года. Ранее в этом месяце замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сделка должна состояться в ближайшее время.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции финансовой организации без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. При этом в конце октября правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право регулятора осуществить сделку продлевается на год, до конца 2023 года.
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экономика, россия, втб, центральный банк рф (цб рф), открытие (банк)
Экономика, Россия, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Открытие (банк)
12:44 22.12.2022 (обновлено: 17:34 22.12.2022)
 
ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей

ЦБ продаст группе ВТБ банк "Открытие" за 340 миллиардов рублей до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Центробанк заключил соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей до конца года, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Акции ПАО Банк "ФК Открытие" оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек", — сказано в сообщении.
Стороны договора решили, что право собственности на акции "Открытия" перейдет к другому банку не позднее 31 декабря "при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме". Также известно, для клиентов финансовой организации ничего не изменится, ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы.
План по интеграции бизнесов участников договора утвердят уже после закрытия сделки.
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор намерен завершить продажу банка до конца года. Ранее в этом месяце замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сделка должна состояться в ближайшее время.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции финансовой организации без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года.
При этом в конце октября правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право регулятора осуществить сделку продлевается на год, до конца 2023 года.
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ЭкономикаРоссияВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Открытие (банк)
 
 
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