https://ria.ru/20221222/otkrytie-1840501367.html

ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей

ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.12.2022

ВТБ купит "Открытие" у Центробанка за 340 миллиардов рублей

Центробанк заключил соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей до конца года, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:44

2022-12-22T12:44

2022-12-22T17:34

экономика

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втб

центральный банк рф (цб рф)

открытие (банк)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Центробанк заключил соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей до конца года, говорится в пресс-релизе регулятора.Стороны договора решили, что право собственности на акции "Открытия" перейдет к другому банку не позднее 31 декабря "при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме". Также известно, для клиентов финансовой организации ничего не изменится, ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы.План по интеграции бизнесов участников договора утвердят уже после закрытия сделки.На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор намерен завершить продажу банка до конца года. Ранее в этом месяце замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сделка должна состояться в ближайшее время.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции финансовой организации без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. При этом в конце октября правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право регулятора осуществить сделку продлевается на год, до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221207/konsolidatsiya-1837022475.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, втб, центральный банк рф (цб рф), открытие (банк)