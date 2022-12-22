https://ria.ru/20221222/oskar-1840414126.html

В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар"

В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар" - РИА Новости, 22.12.2022

В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар"

Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T07:12

2022-12-22T07:12

2022-12-22T10:30

культура

лора пойтрас

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях. Так, в категории "Полнометражный документальный фильм" отобрали 15 картин. Среди них — фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины "Дом из щепок" Саймона Леренга Уилмонта, а также лауреат Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас. Кроме того, на номинацию претендуют работы американских, индийского и китайского режиссеров. В шорт-лист в категории "Лучший зарубежный художественный фильм" также попали 15 лент — из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Их выбрали из заявок, поданных от 92 стран. Теперь членам киноакадемии предстоит посмотреть картины-претенденты и определить пять номинантов на премию. Помимо этого, представлены претенденты в категориях "Короткометражный анимационный фильм", "Грим", "Прически", "Визуальные эффекты", "Музыка" и некоторых других. Церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анджелесе 12 марта, номинантов назовут 24 января.

https://ria.ru/20221212/kinoprokat-1837994770.html

https://ria.ru/20221220/filmy-1839988458.html

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лора пойтрас, сша, украина, аргентина