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В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар" - РИА Новости, 22.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221222/oskar-1840414126.html
В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар"
В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар" - РИА Новости, 22.12.2022
В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар"
Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:12
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лора пойтрас
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях. Так, в категории "Полнометражный документальный фильм" отобрали 15 картин. Среди них — фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины "Дом из щепок" Саймона Леренга Уилмонта, а также лауреат Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас. Кроме того, на номинацию претендуют работы американских, индийского и китайского режиссеров. В шорт-лист в категории "Лучший зарубежный художественный фильм" также попали 15 лент — из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Их выбрали из заявок, поданных от 92 стран. Теперь членам киноакадемии предстоит посмотреть картины-претенденты и определить пять номинантов на премию. Помимо этого, представлены претенденты в категориях "Короткометражный анимационный фильм", "Грим", "Прически", "Визуальные эффекты", "Музыка" и некоторых других. Церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анджелесе 12 марта, номинантов назовут 24 января.
https://ria.ru/20221212/kinoprokat-1837994770.html
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лора пойтрас, сша, украина, аргентина
Культура, Лора Пойтрас, США, Украина, Аргентина
07:12 22.12.2022 (обновлено: 10:30 22.12.2022)
 
В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар"

Киноакадемия США опубликовала списки претендентов на номинацию премии "Оскар"

© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскар"
Статуэтки Оскар - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Статуэтки "Оскар". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях.
Так, в категории "Полнометражный документальный фильм" отобрали 15 картин. Среди них — фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины "Дом из щепок" Саймона Леренга Уилмонта, а также лауреат Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас. Кроме того, на номинацию претендуют работы американских, индийского и китайского режиссеров.
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В шорт-лист в категории "Лучший зарубежный художественный фильм" также попали 15 лент — из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Их выбрали из заявок, поданных от 92 стран. Теперь членам киноакадемии предстоит посмотреть картины-претенденты и определить пять номинантов на премию.
Помимо этого, представлены претенденты в категориях "Короткометражный анимационный фильм", "Грим", "Прически", "Визуальные эффекты", "Музыка" и некоторых других.
Церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анджелесе 12 марта, номинантов назовут 24 января.
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