07:12 22.12.2022 (обновлено: 10:30 22.12.2022)
В США опубликовали списки претендентов на номинацию премии "Оскар"
Киноакадемия США опубликовала списки претендентов на номинацию премии "Оскар"
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскар"
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Статуэтки "Оскар". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях.
Так, в категории "Полнометражный документальный фильм" отобрали 15 картин. Среди них — фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины "Дом из щепок" Саймона Леренга Уилмонта, а также лауреат Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас. Кроме того, на номинацию претендуют работы американских, индийского и китайского режиссеров.
В шорт-лист в категории "Лучший зарубежный художественный фильм" также попали 15 лент — из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Их выбрали из заявок, поданных от 92 стран. Теперь членам киноакадемии предстоит посмотреть картины-претенденты и определить пять номинантов на премию.
Помимо этого, представлены претенденты в категориях "Короткометражный анимационный фильм", "Грим", "Прически", "Визуальные эффекты", "Музыка" и некоторых других.
Церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анджелесе 12 марта, номинантов назовут 24 января.
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