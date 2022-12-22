https://ria.ru/20221222/orvi-1840673455.html

В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ

В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 22.12.2022

В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ

Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:28

2022-12-22T20:28

2022-12-22T20:28

общество

саратов

балаково

энгельс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы из-за угрозы роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщили местные власти. "В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно - 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году - 23 декабря", - говорится в сообщении мэрии Саратова в Telegram-канале. Глава Балаковского района Сергей Грачев в Telegram-канале отметил, что школьники Балаково и прилегающего к нему района также уйдут на зимние каникулы с 26 декабря в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Администрация Энгельсского района также объявила о досрочных каникулах в школах района с 26 декабря по рекомендации региональных министерства образования и управления Роспотребнадзора. "Во всех школах продолжат осуществлять контроль за температурой в помещениях и режимом проветривания и дезинфекции, а также за самочувствием персонала (в - ред.) образовательных организациях", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

саратов

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энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, саратов, балаково, энгельс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)