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В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 22.12.2022
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В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 22.12.2022
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ
Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:28
2022-12-22T20:28
общество
саратов
балаково
энгельс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы из-за угрозы роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщили местные власти. "В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно - 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году - 23 декабря", - говорится в сообщении мэрии Саратова в Telegram-канале. Глава Балаковского района Сергей Грачев в Telegram-канале отметил, что школьники Балаково и прилегающего к нему района также уйдут на зимние каникулы с 26 декабря в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Администрация Энгельсского района также объявила о досрочных каникулах в школах района с 26 декабря по рекомендации региональных министерства образования и управления Роспотребнадзора. "Во всех школах продолжат осуществлять контроль за температурой в помещениях и режимом проветривания и дезинфекции, а также за самочувствием персонала (в - ред.) образовательных организациях", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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общество, саратов, балаково, энгельс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Саратов, Балаково, Энгельс, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
20:28 22.12.2022
 
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ

Саратовских школьников отправят на досрочные каникулы с 26 декабря из-за угрозы роста ОРВИ

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учитель в пустом классе . Архивное фото
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы из-за угрозы роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщили местные власти.
"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно - 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году - 23 декабря", - говорится в сообщении мэрии Саратова в Telegram-канале.
Глава Балаковского района Сергей Грачев в Telegram-канале отметил, что школьники Балаково и прилегающего к нему района также уйдут на зимние каникулы с 26 декабря в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Администрация Энгельсского района также объявила о досрочных каникулах в школах района с 26 декабря по рекомендации региональных министерства образования и управления Роспотребнадзора. "Во всех школах продолжат осуществлять контроль за температурой в помещениях и режимом проветривания и дезинфекции, а также за самочувствием персонала (в - ред.) образовательных организациях", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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12 декабря, 11:22
 
ОбществоСаратовБалаковоЭнгельсФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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