https://ria.ru/20221222/orvi-1840673455.html
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ - РИА Новости, 22.12.2022
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ
Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:28
2022-12-22T20:28
2022-12-22T20:28
общество
саратов
балаково
энгельс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771250143_0:0:3336:1878_1920x0_80_0_0_5c3da5d69ee0f949ed97c4d34d9696e7.jpg
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы из-за угрозы роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщили местные власти. "В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно - 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году - 23 декабря", - говорится в сообщении мэрии Саратова в Telegram-канале. Глава Балаковского района Сергей Грачев в Telegram-канале отметил, что школьники Балаково и прилегающего к нему района также уйдут на зимние каникулы с 26 декабря в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Администрация Энгельсского района также объявила о досрочных каникулах в школах района с 26 декабря по рекомендации региональных министерства образования и управления Роспотребнадзора. "Во всех школах продолжат осуществлять контроль за температурой в помещениях и режимом проветривания и дезинфекции, а также за самочувствием персонала (в - ред.) образовательных организациях", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
саратов
балаково
энгельс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771250143_605:0:3336:2048_1920x0_80_0_0_59beb211ed92baab2feff09be7e52d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саратов, балаково, энгельс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Саратов, Балаково, Энгельс, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Саратове школьников отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ
Саратовских школьников отправят на досрочные каникулы с 26 декабря из-за угрозы роста ОРВИ
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости.
Школы Саратова, а также Энгельса и Балаково, второго и третьего по величине городов Саратовской области, с 26 декабря отправляют детей на досрочные каникулы из-за угрозы роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщили местные власти
.
"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно - 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году - 23 декабря", - говорится в сообщении мэрии Саратова в Telegram-канале.
Глава Балаковского района Сергей Грачев в Telegram-канале отметил, что школьники Балаково и прилегающего к нему района также уйдут на зимние каникулы с 26 декабря в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Администрация Энгельсского района также объявила о досрочных каникулах в школах района с 26 декабря по рекомендации региональных министерства образования и управления Роспотребнадзора. "Во всех школах продолжат осуществлять контроль за температурой в помещениях и режимом проветривания и дезинфекции, а также за самочувствием персонала (в - ред.) образовательных организациях", - говорится в сообщении в Telegram-канале.