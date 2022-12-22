https://ria.ru/20221222/opros-1840530449.html

Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя

Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя - РИА Новости, 22.12.2022

Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя

Большинство россиян (83%) считают, что 2022 год был очень тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% оценивают позитивно, сообщил результаты исследования... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:54

2022-12-22T13:54

2022-12-22T13:54

валерий федоров

вциом

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают, что 2022 год был очень тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% оценивают позитивно, сообщил результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Позитивных оценок в этом году стало больше, чем в конце 2021 года - 47% сказали, что этот год был в целом хорошим, еще 5% - что очень удачным, в совокупности позитивно оценили уходящий год - 52% опрошенных. Негативных оценок меньше - около 45%, 15% назвали этот год для себя плохим, очень тяжелым, 30% - скорее трудным", - рассказал Федоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, индекс личных итогов в этом году находится в положительной области, он составляет 7 пунктов, это разительные изменения к лучшему, по сравнению с концом 2021 года, тогда было - минус 8. "Итоги года для страны - ну тут все иначе, тут только 14% опрошенных сочли эти итоги очень удачными, в целом хорошими, 83% назвали год очень тяжелым, плохим, скорее трудным для страны", - сказал Федоров. Он отметил противоречие личных и государственных итогов, в этом году индекс итогов страны - минус 69 пунктов, отрицательная плоскость, в 2021 году было - минус 53. "Если говорить о личных ожиданиях, то 65% опрошенных предполагают, что 2023 год будет хорошим в целом, либо даже очень удачным, треть (32%) ожидают, что год будет очень тяжелым, плохим, скорее трудным", - также рассказал Федоров. В 2021 году индекс личных ожиданий был - 44 пункта, сейчас - 33, положительный, но все же меньше. "По ожиданиям для страны тоже есть изменения, и тоже они в такую минорную сторону - 45% полагают, что 2023 год будет очень удачным, хорошим, 51% склоняется, что будет он скорее трудным или даже плохим", - сказал Федоров. Индекс здесь находится в отрицательной зоне - минус 6 пунктов, пессимисты немного опережают. Все данные являются результатом всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", который проводился 18-20 ноября, 3, 17 декабря 2022 года. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221221/opros-1840228709.html

https://ria.ru/20221210/molodezh-1837767394.html

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валерий федоров, вциом, россия