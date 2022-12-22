Рейтинг@Mail.ru
Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/opros-1840530449.html
Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя
Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя - РИА Новости, 22.12.2022
Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя
Большинство россиян (83%) считают, что 2022 год был очень тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% оценивают позитивно, сообщил результаты исследования... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:54
2022-12-22T13:54
валерий федоров
вциом
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779261126_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_60d3ac099ae4bca14e59e400dbfc7590.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают, что 2022 год был очень тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% оценивают позитивно, сообщил результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Позитивных оценок в этом году стало больше, чем в конце 2021 года - 47% сказали, что этот год был в целом хорошим, еще 5% - что очень удачным, в совокупности позитивно оценили уходящий год - 52% опрошенных. Негативных оценок меньше - около 45%, 15% назвали этот год для себя плохим, очень тяжелым, 30% - скорее трудным", - рассказал Федоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, индекс личных итогов в этом году находится в положительной области, он составляет 7 пунктов, это разительные изменения к лучшему, по сравнению с концом 2021 года, тогда было - минус 8. "Итоги года для страны - ну тут все иначе, тут только 14% опрошенных сочли эти итоги очень удачными, в целом хорошими, 83% назвали год очень тяжелым, плохим, скорее трудным для страны", - сказал Федоров. Он отметил противоречие личных и государственных итогов, в этом году индекс итогов страны - минус 69 пунктов, отрицательная плоскость, в 2021 году было - минус 53. "Если говорить о личных ожиданиях, то 65% опрошенных предполагают, что 2023 год будет хорошим в целом, либо даже очень удачным, треть (32%) ожидают, что год будет очень тяжелым, плохим, скорее трудным", - также рассказал Федоров. В 2021 году индекс личных ожиданий был - 44 пункта, сейчас - 33, положительный, но все же меньше. "По ожиданиям для страны тоже есть изменения, и тоже они в такую минорную сторону - 45% полагают, что 2023 год будет очень удачным, хорошим, 51% склоняется, что будет он скорее трудным или даже плохим", - сказал Федоров. Индекс здесь находится в отрицательной зоне - минус 6 пунктов, пессимисты немного опережают. Все данные являются результатом всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", который проводился 18-20 ноября, 3, 17 декабря 2022 года. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221221/opros-1840228709.html
https://ria.ru/20221210/molodezh-1837767394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779261126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bf1127fe178fe428180817b655e5491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий федоров, вциом, россия
Валерий Федоров, ВЦИОМ, Россия
13:54 22.12.2022
 
Больше половины россиян назвали 2022 год успешным для себя

ВЦИОМ: 52 процента россиян оценивают личные итоги 2022 года позитивно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают, что 2022 год был очень тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% оценивают позитивно, сообщил результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Позитивных оценок в этом году стало больше, чем в конце 2021 года - 47% сказали, что этот год был в целом хорошим, еще 5% - что очень удачным, в совокупности позитивно оценили уходящий год - 52% опрошенных. Негативных оценок меньше - около 45%, 15% назвали этот год для себя плохим, очень тяжелым, 30% - скорее трудным", - рассказал Федоров на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 13:41
Опрос ВЦИОМ показал стабильность динамики индекса безработицы
По его словам, индекс личных итогов в этом году находится в положительной области, он составляет 7 пунктов, это разительные изменения к лучшему, по сравнению с концом 2021 года, тогда было - минус 8.
"Итоги года для страны - ну тут все иначе, тут только 14% опрошенных сочли эти итоги очень удачными, в целом хорошими, 83% назвали год очень тяжелым, плохим, скорее трудным для страны", - сказал Федоров.
Он отметил противоречие личных и государственных итогов, в этом году индекс итогов страны - минус 69 пунктов, отрицательная плоскость, в 2021 году было - минус 53.
"Если говорить о личных ожиданиях, то 65% опрошенных предполагают, что 2023 год будет хорошим в целом, либо даже очень удачным, треть (32%) ожидают, что год будет очень тяжелым, плохим, скорее трудным", - также рассказал Федоров.
В 2021 году индекс личных ожиданий был - 44 пункта, сейчас - 33, положительный, но все же меньше.
"По ожиданиям для страны тоже есть изменения, и тоже они в такую минорную сторону - 45% полагают, что 2023 год будет очень удачным, хорошим, 51% склоняется, что будет он скорее трудным или даже плохим", - сказал Федоров.
Индекс здесь находится в отрицательной зоне - минус 6 пунктов, пессимисты немного опережают.
Все данные являются результатом всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", который проводился 18-20 ноября, 3, 17 декабря 2022 года. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Молодые люди на митинге-концерте в Лужниках - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 19:13
ВЦИОМ рассказал о духовно-нравственных ориентирах российской молодежи
 
Валерий ФедоровВЦИОМРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала