https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html

Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности

Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности - РИА Новости, 22.12.2022

Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности

Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Дмитрию Рогозину из-за ее сложности, его перевезут в Москву, сообщил помощник экс-главы... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:55

2022-12-22T22:55

2022-12-22T23:51

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Дмитрию Рогозину из-за ее сложности, его перевезут в Москву, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса"."Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", — рассказал он.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали указанное место.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840649659.html

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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин 2022-12-22T22:55 true PT0M31S

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