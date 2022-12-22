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Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/operatsiya-1840694191.html
Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности
Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности - РИА Новости, 22.12.2022
Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности
Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Дмитрию Рогозину из-за ее сложности, его перевезут в Москву, сообщил помощник экс-главы... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:55
2022-12-22T23:51
общество
донецк
ростов-на-дону
дмитрий рогозин
москва
специальная военная операция на украине
роскосмос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Дмитрию Рогозину из-за ее сложности, его перевезут в Москву, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса"."Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", — рассказал он.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали указанное место.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840649659.html
донецк
ростов-на-дону
москва
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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
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общество, донецк, ростов-на-дону, дмитрий рогозин, москва, роскосмос, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, виталий хоценко, денис пушилин
Общество, Донецк, Ростов-на-Дону, Дмитрий Рогозин, Москва, Специальная военная операция на Украине, Роскосмос, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Денис Пушилин
22:55 22.12.2022 (обновлено: 23:51 22.12.2022)
 
Врачи в Донецке не решились делать операцию Рогозину из-за ее сложности

Помощник Рогозина заявил, что раненого экс-главу "Роскосмоса" перевезут в Москву

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Дмитрию Рогозину из-за ее сложности, его перевезут в Москву, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса".
"Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", — рассказал он.
Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали указанное место.
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
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Вчера, 18:42Специальная военная операция на Украине
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкРостов-на-ДонуДмитрий РогозинМоскваРоскосмосВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВиталий ХоценкоДенис Пушилин
 
 
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