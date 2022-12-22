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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.12.2022
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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.12.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:38
2022-12-22T11:38
республика крым
джанкой
армянск
сергей аксенов (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. "В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 22 декабря 2022 года до 20.00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сообщил Аксенов в Telegram-канале. Повышенный уровень опасности вводится: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, а также на инфраструктурных объектах отдельных ведомств. Аксенов добавил, что ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Крыма, жителей и гостей.
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республика крым
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республика крым, джанкой, армянск, сергей аксенов (политик), безопасность
Республика Крым, Джанкой, Армянск, Сергей Аксенов (политик), Безопасность
11:38 22.12.2022
 
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Аксенов: в Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 6 января

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаром "Мария" в Керченском проливе
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паром "Мария" в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 22 декабря 2022 года до 20.00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Повышенный уровень опасности вводится: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, а также на инфраструктурных объектах отдельных ведомств.
Аксенов добавил, что ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Крыма, жителей и гостей.
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Республика КрымДжанкойАрмянскСергей Аксенов (политик)Безопасность
 
 
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