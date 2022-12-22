https://ria.ru/20221222/opasnost-1840471243.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.12.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:38

2022-12-22T11:38

2022-12-22T11:38

республика крым

джанкой

армянск

сергей аксенов (политик)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. "В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 22 декабря 2022 года до 20.00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сообщил Аксенов в Telegram-канале. Повышенный уровень опасности вводится: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, а также на инфраструктурных объектах отдельных ведомств. Аксенов добавил, что ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Крыма, жителей и гостей.

https://ria.ru/20221222/shpionazh-1840458663.html

республика крым

джанкой

армянск

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Екатерина Зайцева

республика крым, джанкой, армянск, сергей аксенов (политик), безопасность